Северо-Эстонская региональная больница ограничивает плановое лечение пациентов

С 17 марта и вплоть до отмены чрезвычайного положения в PERH ограничивается плановая работа в стационарах, а также амбулаторная хирургия, амбулаторное лечение и прием в амбулаторных поликлиниках, сообщила в воскресенье региональная больница, пишет rus.err.ee.

Ограничение плановой работы может означать обоснованный перенос планового приема, исследования и операции, а также проведение приема по удаленной связи. У врачей некоторых специальностей ограничения могут вступить в силу уже 16 марта.

Лечение больных с серьезными заболеваниями, угрожающими здоровью и жизни, будет продолжено, как и работа отделения экстренной медицины (EMO).

Лечащие врачи будут связываться с пациентами по телефону как минимум за сутки до даты планового визита, но если врач с пациентом по какой-то причине не свяжется, то PERH настоятельно просит не приходить на прием, а написать письмо по электронной почте на адрес info@regionaalhaigla.ee или позвонить по телефону 617 1300.

В региональной больнице также запрещено посещение больных и обращение в отделение экстренной медицины (EMO) с симптомами вирусного заболевания. В случае таких симптомов необходимо проконсультироваться со своим семейным врачом, позвонить на консультационный номер семейных врачей 1220 или в диспетчерскую центра тревоги по номеру 112.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!