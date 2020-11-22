Сетусцы просят о безвизовом режиме для посещения Печорского района

Авторы обращения отметили, что действующий порядок пересечения границы неэффективен и его следует поменять. Они также подчеркнули, что до сих пор нет информации об однократных визах для посещения могил, а с 2021 года начнут действовать платные электронные визы, которыми к тому же нельзя будет воспользоваться на пограничных пунктах Юго-Востока.

"Постановление Европейского парламента и Совета Европы гласит, что у стран-членов ЕС есть право заключать двусторонние соглашения с целью пересечения границы для жителей приграничных территорий", напоминают авторы письма, ссылаясь на примеры Латвии и Польши.

Сейчас жители Эстонии могут ездить в Россию по туристической или коммерческой визе. Эти визы, по словам представителей НКО, дорогие, а путешествуя по коммерческой визе, люди могут столкнуться с проблемами.

"В прошлом году имеющий коммерческую визу человек отвез на могилу близких свечу и получил штраф за нецелевое использование визы. Важно также учесть, что пенсионерам коммерческую визу не дают", отметили авторы обращения.