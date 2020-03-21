Сеть волонтеров предлагает помощь горожанам, оказавшимся в изоляции

Платформа добровольцев Covid–Help послужит тем, кто из-за коронавируса оказался в изоляции и во время эпидемии нуждается в помощи. При помощи сети волонтеров будут оказываться услуги по доставке еды или лекарств.
Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина, курирующая сферы социального обеспечения и здравоохранения, отметила, что платформа Kogukond Aitab/Covid–Help объединяет нуждающихся в помощи в виду распространения коронавируса и волонтеров. ”В случае, если кто-то из нуждающихся в помощи обратится, например, в отдел социальной опеки при районной управе, но возможности сразу направить к нему социального работника не будет, мы сможем позвать на помощь добровольцев, — пояснила Бешкина. — Конечно, заранее будет уточняться, подходит ли человеку, что волонтер принесет ему, например, пакет с продуктами и т. п. Лишь при согласии того, кто обратился за помощью, мы сможем привлечь добровольца”.
На данный момент через платформу зарегистрировались более 2000 добровольцев, которые с радостью помогут с доставкой продуктов или лекарств, но помощь может касаться и многих других сфер, например, может быть необходимо пообщаться по телефону, чтобы человек не чувствовал себя так одиноко.
Страница Kogukond Aitab и ее телефонный номер обслуживают добровольцы. Это не организация, собирающая и обучающая добровольцев, а платформа, помогающая соединить тех, кто нуждается в помощи с теми, кто хочет ее предложить. Процесс осуществляется только через эту платформу.
Команда делает все от нее зависящее, чтобы наилучшим образом проинформировать волонтеров и нуждающихся в помощи о том, как предотвратить распространение вируса. Ответственностью каждого остается позаботиться о том, чтобы он не оказался в опасности и не подверг опасности другого.
Помощь добровольцев оказывается тем, чьи затруднения вызваны именно распространением коронавируса и введением чрезвычайного положения, но когда решение проблемы не требует от волонтера специальных навыков или подготовки.
Если горожанину нужна помощь, он может оставить заявку на странице https://kogukondaitab.ee/et/, заполнив соответствующую форму или позвонить по номеру + 372 7168068 (с 9:00 до 21:00).
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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