28.06.2019, 20:50

Сеть электронных табло на улицах Таллинна расширяется быстрыми темпами


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Сеть электронных табло на улицах Таллинна расширяется быстрыми темпами
Raepress

За полгода нынче в Таллинне установлено столько же электронных табло, сколько за весь прошлый год — 15, сообщил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

"Очень большие неудобства и волнения горожанам доставляют заторы машин, возникающие неожиданно, например, когда случается авария на водопроводной или теплотрассе, — пояснил он. - Информация о таких авариях успокаивает, и дает возможность объехать место аварии. Электронные табло дают также возможность информировать о тяжелых погодных условиях или об изменениях в движении в связи с какими-то мероприятиями".

Такие табло, по мнению вице-мэра, в перспективе работают на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и предупреждение возникновения "пробок".
Система электронных табло предусмотрена на строящейся улице Рейди.

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