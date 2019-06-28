Сеть электронных табло на улицах Таллинна расширяется быстрыми темпами

"Очень большие неудобства и волнения горожанам доставляют заторы машин, возникающие неожиданно, например, когда случается авария на водопроводной или теплотрассе, — пояснил он. - Информация о таких авариях успокаивает, и дает возможность объехать место аварии. Электронные табло дают также возможность информировать о тяжелых погодных условиях или об изменениях в движении в связи с какими-то мероприятиями".

Такие табло, по мнению вице-мэра, в перспективе работают на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и предупреждение возникновения "пробок".

Система электронных табло предусмотрена на строящейся улице Рейди.