Сеть быстрого питания собрала рекордную сумму для Таллиннской детской больницы

Сеть ресторанов McDonald`s с помощью своих посетителей в рамках благотворительной кампании McHappy Day собрала рекордную сумму денег. Для Фонда поддержки Таллиннской детской больницы было собрано в общей сложности 30 518 евро.

Ежегодно McDonald’s вместе со своими посетителями и партнерами по сотрудничеству в рамках кампании McHappy Day вносит свою лепту в здоровье и благополучие детей. В этом году пожертвования собирались для Фонда поддержки Таллиннской детской больницы – собранные средства пойдут на улучшение возможностей для лечения детей.

Собранные деньги фонд использует на приобретение ручного робота для детей. Он необходим для тех нуждающихся в помощи, у кого парализована одна половина тела или кто нуждается в серьезном и быстром восстановлении, – это способствовало бы нормальному функционированию частей тела и повышению качества жизни детей и их способности самостоятельно справляться в повседневной жизни.