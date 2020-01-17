Сеть быстрого питания собрала рекордную сумму для Таллиннской детской больницы
Ресторан McDonald`s с помощью своих посетителей собрал рекордную сумму в виде пожертвований в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы
Ресторан McDonald`s с помощью своих посетителей собрал рекордную сумму в виде пожертвований в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы
Сеть ресторанов McDonald`s с помощью своих посетителей в рамках благотворительной кампании McHappy Day собрала рекордную сумму денег. Для Фонда поддержки Таллиннской детской больницы было собрано в общей сложности 30 518 евро.
Ежегодно McDonald’s вместе со своими посетителями и партнерами по сотрудничеству в рамках кампании McHappy Day вносит свою лепту в здоровье и благополучие детей. В этом году пожертвования собирались для Фонда поддержки Таллиннской детской больницы – собранные средства пойдут на улучшение возможностей для лечения детей.
Собранные деньги фонд использует на приобретение ручного робота для детей. Он необходим для тех нуждающихся в помощи, у кого парализована одна половина тела или кто нуждается в серьезном и быстром восстановлении, – это способствовало бы нормальному функционированию частей тела и повышению качества жизни детей и их способности самостоятельно справляться в повседневной жизни.
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