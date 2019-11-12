Сестер: сделаем все возможное, чтобы повысить число судов, ходящих под эстонским флагом

”Мы сделаем все возможное, чтобы повысить число судов, ходящих под эстонским флагом. Это позволит улучшить международный имидж Эстонии как морского и судоходного государства. Благодаря этому, в свою очередь, увеличится количество рабочих мест в секторе мореходства и вырастет трудовая занятость в секторе наземной инфраструктуры. Повысятся и поступления в государственный бюджет”, — сказал Сестер.

По словам члена комиссии по экономике Аннели Аккерманн, поправки создают условия для того, чтобы судовладельцы вновь подняли на мачтах своих кораблей сине-черно-белые флаги. ”До сегодняшнего дня сектор мореходства в Эстонии облагался таким количеством налогов, что для того, чтобы удержаться в международной конкуренции, в 2014 году последнее ходившее под эстонским флагом торговое судно сменило этот флаг на более конкурентоспособный. Благодаря поправкам как эстонские, так и иностранные судовладельцы смогут перевести свои суда под эстонский флаг, — сказала Аккерманн. — Международные исследования показали, что одно рабочее место на море создает три рабочих места на суше. Со вступлением этих законопроектов в силу мы в течение семи лет сможем пополнить государственную казну Эстонии на 90 миллионов евро”, — добавила она.

Согласно прогнозам, к 2025 году поправки позволят привлечь под эстонский флаг сотни крупных морских судов.

Первое чтение инициированного Правительством Республики 21 октября проекта закона о внесении изменений в Закон о внесении изменений в Закон о праве плавания судов под государственным флагом и судовых реестрах и в Закон о подоходном налогe и, в связи с этим, в другие законы, а также в Закон о подоходном налоге (100 SE) пройдет на пленарном заседании завтра.