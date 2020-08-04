Серия концертов в Кристийне пройдет в укороченном виде

В среду, 5 августа, на сцене под открытым небом выступят экс-солистка легендарного эстрадного ансамбля ”Лайне” Мерле Лилье и гитарист и музыкальный продюсер, один из основателей ”Rahva Raadio” Пеэтер Кальюсте.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, этим летом концерты в парке Лёвенру особенные по нескольким причинам. ”На сей раз наше традиционное музыкальное лето будет короче обычного и горожане смогут насладиться лишь двумя выступлениями, однако несмотря на это площадка в парке Лёвенру является уникальным местом для проведения концертов, которое вкупе с его с исторической атмосферой оставляет неизгладимое впечатление. Традиция ежегодных летних музыкальных концертов продолжается, мы ждем всех на открытой концертной площадке 5 и 12 августа”, — сказал Рийбе.
Мероприятия бесплатные.
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