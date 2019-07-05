05.07.2019, 12:25

Сергей Иванов: большинство населения стран Балтии приветствовало присоединение к СССР

 (80)
Gazeta.ru
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Сергей Иванов: большинство населения стран Балтии приветствовало присоединение к СССР
Foto: Aleksei Nikolski, Sputnik/EPA

Советский Союз имел основания для вторжения на территорию Польши в сентябре 1939 года, считает председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.

Отвечая на вопрос ”Газеты.Ru” о том, стоит ли современной России оправдывать сталинскую политику и тем самым ссориться с западными странами, где советское присутствие характеризуют как оккупацию, он заявил, что в рамках польского похода Красная армия намеревалась защитить проживавших там украинцев, белорусов и евреев.

”Советские войска вступили на территорию Польши 17 сентября 1939 года. В тот момент польского правительства, контроля польских властей на территории Польши уже не было, — подчеркнул Иванов. — Уже были эмигрантские правительства. СССР вступил на территорию Польши с одной целью: обеспечить безопасность интересов украинского, белорусского, русского и еврейского народов, которые там проживали”.

Председатель попечительского совета РВИО также признал, что в прибалтийских государствах часть населения рассматривала РККА как захватчиков.

”В Прибалтике, действительно, некоторым людям тогда еще все не понравилось. Они считали, что это агрессия, — пояснил Иванов. — Они эмигрировали, а в 1990-е годы вернулись, в том числе в качестве президентов государств, хотя они даже не родились на их территории и не были там до этого. Нельзя не признать того факта — и кадры кинохроники это подтверждают, — что большинство населения приветствовали присоединение этих государств или территорий к Советскому Союзу. Бедные люди получили землю, а многие представители среднего класса хуже жить не стали. Нельзя забывать и о том, что в то время во всех трех прибалтийских странах было очень сильное и массовое левое движение.

Что же касается Финляндии, то еще задолго до советско-германского соглашения Советский Союз вел долгие, мучительные переговоры с финским правительством об обмене территориями. Старая граница проходила в 30 км от Ленинграда. Советские военные опасались, что Германия с территории Финляндии вторгнется в СССР. В итоге Советский Союз добился обеспечения безопасности Ленинграда, отодвинув границу, а Финляндия осталась независимым государством”.

23 августа текущего года исполнится 80 лет со дня подписания Договора о ненападении между Германией и СССР.

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