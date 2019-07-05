Сергей Иванов: большинство населения стран Балтии приветствовало присоединение к СССР

Отвечая на вопрос ”Газеты.Ru” о том, стоит ли современной России оправдывать сталинскую политику и тем самым ссориться с западными странами, где советское присутствие характеризуют как оккупацию, он заявил, что в рамках польского похода Красная армия намеревалась защитить проживавших там украинцев, белорусов и евреев.

”Советские войска вступили на территорию Польши 17 сентября 1939 года. В тот момент польского правительства, контроля польских властей на территории Польши уже не было, — подчеркнул Иванов. — Уже были эмигрантские правительства. СССР вступил на территорию Польши с одной целью: обеспечить безопасность интересов украинского, белорусского, русского и еврейского народов, которые там проживали”.

Председатель попечительского совета РВИО также признал, что в прибалтийских государствах часть населения рассматривала РККА как захватчиков.