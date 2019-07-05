Сергей Иванов: большинство населения стран Балтии приветствовало присоединение к СССР

”В Прибалтике, действительно, некоторым людям тогда еще все не понравилось. Они считали, что это агрессия, — пояснил Иванов. — Они эмигрировали, а в 1990-е годы вернулись, в том числе в качестве президентов государств, хотя они даже не родились на их территории и не были там до этого. Нельзя не признать того факта — и кадры кинохроники это подтверждают, — что большинство населения приветствовали присоединение этих государств или территорий к Советскому Союзу. Бедные люди получили землю, а многие представители среднего класса хуже жить не стали. Нельзя забывать и о том, что в то время во всех трех прибалтийских странах было очень сильное и массовое левое движение.
Что же касается Финляндии, то еще задолго до советско-германского соглашения Советский Союз вел долгие, мучительные переговоры с финским правительством об обмене территориями. Старая граница проходила в 30 км от Ленинграда. Советские военные опасались, что Германия с территории Финляндии вторгнется в СССР. В итоге Советский Союз добился обеспечения безопасности Ленинграда, отодвинув границу, а Финляндия осталась независимым государством”.
23 августа текущего года исполнится 80 лет со дня подписания Договора о ненападении между Германией и СССР.
Идея для отпуска: Литва
Лежали друг на друге: подробности гибели подруг в Москве
Меркель призналась о своем здоровье после странных приступов
На северо-западе Афганистана мина прилетела на рынок