Сергей Довлатов: Смертию смерть поправ. Обозреватель RusDelfi — о своем таллиннском знакомом

Довлатов был этого лишен. И слава Богу. Он без оглядки был устремлен только в будущее. Конечно, как всякий нормальный человек, он постоянно анализировал проделанное, но не выставляя оценок: вот это — гениально, а это — только талантливо, а вон то — просто удачно… Он профессионально решал для себя, что удалось, а от чего лучше избавиться. Для него — и он даже подчеркнул это названием одной из своих книг — писательство было РЕМЕСЛОМ. Не в смысле ”халтура”, а повседневным, нелегким, но жизненно необходимым трудом, РАБОТОЙ.

Ах, как он любил это свое занятие! Как он любил играть — буквами, словами, фразами. Да за одно вот это восклицание его уже нужно, как минимум, объявить лауреатом Нобелевки: ”О, Господи! Какая честь! Какая незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!”.

”Жму руку. Довлатян”

Как самую ценную реликвию храню его записку, присланную по почте в Нарву, где я был собкором ”Советской Эстонии”. В те годы одной из форм практически дармового приработка была такая практика: если кто-то ехал в командировку, то обязательно прихватывал с собой несколько пустых бланков командировочных удостоверений по просьбе коллег.

Проштемпелюешь их на месте — и вот вам, пожалуйста, законный повод получить лишних два рубля с полтиной (точнее 2,60) командировочных, плюс 70 копеек гостиничных, если нет квитанции, плюс рупь с чем-то — за проезд, опять-таки если нет соответствующих проездных документов… Так и набегало на пол-литра и два-три плавленых сырка.

И нередко нам — корреспондентам на местах — присылали такие ”липовые” командировки по почте. Обычно просто вкладывали их в конверт, а потом звонили: ”Старик, выручи, шлепни там моё удостоверение!”.

Довлатову было скучно поступать как все. Ему вообще претила обыденщина. Он и по такому пустячному поводу умудрился создать маленький литературный шедевр, написав в приложенной к бланку записке:

”Почтенный Слава Иванов! Прошу Тебя (так в оригинале!) отметить мою командировку. Если будет нужно, я, в свою очередь, охотно совершу для тебя какой-нибудь слегка противозаконный поступок.

Жму руку. Довлатян.”

Ода банальности

Только что закончились традиционные Дни Довлатова в Таллинне — по признанию самого писателя, одном из трех главных городов в его судьбе, наряду с Ленинградом и Нью-Йорком. По этому поводу в 2011 году, когда отмечалось семидесятилетие Сергея Донатовича и проводились первые Дни его имени, эстонский писатель Юло Туулик сказал: ”Быть „главным городом” Довлатова — почётно!”.

За прошедшие с того момента годы (с небольшим перерывом) это, казенно выражаясь, мероприятие превратилось в подлинный праздник культуры. Его устроители — бессменный худрук Дней Довлатова Елена Скульская и ее команда — сумели вместить в короткие три дня настолько насыщенную программу — с чтениями в Литературной беседке, концертами, спектаклем Театральной студии ”Поэтическое содружество” (которой руководит сама Скульская), лекциями и экскурсиями, — что успеть на все её ”составляющие” не представлялось возможным. Поэтому гостям и участникам не хватало времени в сутках, приходилось выбирать между важным и САМЫМ важным. А понятие об этом у каждого свое. И у каждого — свой Довлатов (как и свой Пушкин, свой Достоевский и так далее). Банально? Пожалуй. Но в одном разговоре сам Довлатов как-то обронил, что самая большая банальность — это бояться быть банальным.

…Сказано не про него и совсем по другому поводу. И совсем с другой, не свойственной Довлатову, атрибутикой. Но почему же тогда каждый раз, когда я вспоминаю о нем, память немедленно откликается вот этими строчками Булата Окуджавы:

Он умел бумагу марать под треск свечки!

Ему было за что умирать у Чёрной речки…