Серьезный рост цен: общественный транспорт в Таллинне станет значительно дороже

В продаже появится билет участника конференции, который будет действовать при условии, что организатор мероприятия ходатайствовал о бесплатном проезде для участников. Такой билет будет оснащен уникальным кодом, поездку нужно будет при помощи билета зарегистрировать при входе в транспорт.
Изменятся звуковые сигналы валидатора: один длинный сигнал будет означать успешную регистрацию права на проезд, а два коротких укажут на то, что право на проезд отсутствует.
Туристический билет с QR-кодом с нового года можно будет приобрести в автомате, которые размещены в аэропорту и на автовокзале. Автоматы появятся также на железнодорожном вокзале и в терминалах порта А и D.
Бесплатный проезд на остров Аэгна сохранится для жителей острова, дошкольников и людей с ограниченными возможностями. Билет на остров в одном направлении будет стоить 4 евро, билет в обе стороны — 6 евро. Льготный билет в одном направлении предназначен для школьников и пожилых людей и будет стоить 2 евро, а в обе стороны — 3,80.
Новые цены на билеты должно утвердить Таллиннское городское собрание.
Сравнительная таблица цен на билеты:
Крушение SSJ-100: СКР назвал виновного в гибели людей
Зачем нужно наливать уксус в унитаз
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут
Уголовное дело завели после убийства казачьего атамана