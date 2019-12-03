Серьезный рост цен: общественный транспорт в Таллинне станет значительно дороже

В продаже появится билет участника конференции, который будет действовать при условии, что организатор мероприятия ходатайствовал о бесплатном проезде для участников. Такой билет будет оснащен уникальным кодом, поездку нужно будет при помощи билета зарегистрировать при входе в транспорт.

Изменятся звуковые сигналы валидатора: один длинный сигнал будет означать успешную регистрацию права на проезд, а два коротких укажут на то, что право на проезд отсутствует.

Туристический билет с QR-кодом с нового года можно будет приобрести в автомате, которые размещены в аэропорту и на автовокзале. Автоматы появятся также на железнодорожном вокзале и в терминалах порта А и D.

Бесплатный проезд на остров Аэгна сохранится для жителей острова, дошкольников и людей с ограниченными возможностями. Билет на остров в одном направлении будет стоить 4 евро, билет в обе стороны — 6 евро. Льготный билет в одном направлении предназначен для школьников и пожилых людей и будет стоить 2 евро, а в обе стороны — 3,80.

Новые цены на билеты должно утвердить Таллиннское городское собрание.

Сравнительная таблица цен на билеты: