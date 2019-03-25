25.03.2019, 13:15

"Сердца объединятся для песен": "Общая Эстония" наконец приоткрыла завесу тайны над мероприятием 14 апреля


rus.delfi.ee
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"Сердца объединятся для песен": "Общая Эстония" наконец приоткрыла завесу тайны над мероприятием 14 апреля
Facebook

Движение "Общая Эстония" неделей ранее опубликовало в социальных сетях картинку с одной лишь датой 14.04.2019 без подписи, что заставило многих гадать, что же запланировано на этот день. Теперь движение приоткрыло завесу тайны — в этот день на Певческом поле пройдет концерт.

На странице в Facebook указано следующее описание мероприятия:

"Сердца объединятся для ”Песен Общей Эстонии”

Под синим небом Эстонии бьются сердца чуть более 1,3 миллиона людей, которые могут смеяться и плакать на разных языках, по-разному выглядеть, но в каждом из этих сердец есть место для нашего общего дома, для нашей Эстонии.

Эстония на большой скорости выбилась в число успешных по мировым меркам государств, но не все жители Эстонии почувствовали, что этот успех их коснулся
— по причине расслоения общества или неравных возможностей. Сегодня общество расколото. Кто-то сделал это болезненное открытие только сейчас, многие ощущают это на себе уже годы или целые десятилетия. Важно, что мы вместе предпримем, чтобы изменить ситуацию. Расколотое общество не ведет нас вперед. Ни одно сердце не должно чувствовать себя покинутым.

Конфронтация, взаимные оскорбления и пренебрежительное отношение стали частью ”политической культуры” нашей страны. Многие годы деятели политического ландшафта Эстонии, вне зависимости от политической принадлежности, взаимно оскорбляли друг друга. Оскорбления бывали направлены и на целые группы общества. Это сформировало новую норму и в стране в целом. Ситуация зашла так далеко, что стало сложно мирно обсуждать за семейным столом важные для общества вопросы.

Многие жители Эстонии разочаровались в эстонском государстве и демократии, кто-то однажды, кто-то не раз. Наше желание — чтобы надежда и вера в Эстонское государство и демократию восстановились. Восстановились для нас всех. Для матери-одиночки в Нарве, которая вынуждена работать на двух работах, чтобы прокормить детей. Для предпринимателя в Вильянди, который все заработанные деньги выплачивает своим работникам и отдает на налоги, а к семье возвращается с пустыми руками. Или для фермера в Валгамаа, которому пришлось продать свой скот, и отправиться работать строителем в Хельсинки. Для всех.

Нам нужно такое государство, где все чувствуют себя в безопасности, и которое позволяет не бояться происходящих в мире изменений. Государство, где ни один родившийся в Эстонии или выбравший Эстонию в качестве своего дома человек не должен доказывать, что он "свой". Мы хотим видеть государство, в котором люди умеют вести диалог и в котором происходят такие изменения, которые делают нас богаче, лучше и счастливее.

Мы приглашаем всех собраться 14 апреля на Таллиннском певческом поле, на концерте ”Песни Общей Эстонии”. В нашей истории большие перемены происходили тогда, когда мы собирались вместе и действовали сообща. Нас достаточно много, чтобы что-то изменить, и достаточно мало, чтобы собраться на одной площадке и договориться, как мы будем двигаться дальше.

Движение Kõigi Eesti — добровольное и стартовало без чьей-либо финансовой поддержки. В дальнейшем финансирование будет происходить исключительно на основании пожертвований. Среди благотворителей большое количество учредителей движения, которые являются частными лицами. На данный момент движение среди прочих поддержали предприниматели Мартин Виллиг, Марко Руссивер, Евгений Кабанов, Индрек Казела, Ахти Хейнла, Тыну Руннель, Вильяр Аракас, Прийт Салумаа, Александер Гансен, Мартин Кыйва, Каупо Калда, Каарел Коткас, Имре Труу, Жуан Рей, Лийс Наруск, Мярт Аро и Рагнар Сассь, а также связанные с ними предприятия. Мы призываем присоединиться к благотворителям всех людей и предприятия, которые разделяют ценности движения Kõigi Eesti и хотят его поддержать".

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