"Сердца объединятся для песен": "Общая Эстония" наконец приоткрыла завесу тайны над мероприятием 14 апреля

Многие жители Эстонии разочаровались в эстонском государстве и демократии, кто-то однажды, кто-то не раз. Наше желание — чтобы надежда и вера в Эстонское государство и демократию восстановились. Восстановились для нас всех. Для матери-одиночки в Нарве, которая вынуждена работать на двух работах, чтобы прокормить детей. Для предпринимателя в Вильянди, который все заработанные деньги выплачивает своим работникам и отдает на налоги, а к семье возвращается с пустыми руками. Или для фермера в Валгамаа, которому пришлось продать свой скот, и отправиться работать строителем в Хельсинки. Для всех.

Нам нужно такое государство, где все чувствуют себя в безопасности, и которое позволяет не бояться происходящих в мире изменений. Государство, где ни один родившийся в Эстонии или выбравший Эстонию в качестве своего дома человек не должен доказывать, что он "свой". Мы хотим видеть государство, в котором люди умеют вести диалог и в котором происходят такие изменения, которые делают нас богаче, лучше и счастливее.

Мы приглашаем всех собраться 14 апреля на Таллиннском певческом поле, на концерте ”Песни Общей Эстонии”. В нашей истории большие перемены происходили тогда, когда мы собирались вместе и действовали сообща. Нас достаточно много, чтобы что-то изменить, и достаточно мало, чтобы собраться на одной площадке и договориться, как мы будем двигаться дальше.

Движение Kõigi Eesti — добровольное и стартовало без чьей-либо финансовой поддержки. В дальнейшем финансирование будет происходить исключительно на основании пожертвований. Среди благотворителей большое количество учредителей движения, которые являются частными лицами. На данный момент движение среди прочих поддержали предприниматели Мартин Виллиг, Марко Руссивер, Евгений Кабанов, Индрек Казела, Ахти Хейнла, Тыну Руннель, Вильяр Аракас, Прийт Салумаа, Александер Гансен, Мартин Кыйва, Каупо Калда, Каарел Коткас, Имре Труу, Жуан Рей, Лийс Наруск, Мярт Аро и Рагнар Сассь, а также связанные с ними предприятия. Мы призываем присоединиться к благотворителям всех людей и предприятия, которые разделяют ценности движения Kõigi Eesti и хотят его поддержать".