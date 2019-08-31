Сентябрь в Мустамяэ начнется с праздника знаний
Завтра, 1 сентября, в 15 часов в Мянни парке пройдет праздник знаний "Снова здравствуй!". Главный гость праздника — исполнитель Стефан, сказано в пресс-релизе.
Завтра, 1 сентября, в 15 часов в Мянни парке пройдет праздник знаний "Снова здравствуй!". Главный гость праздника — исполнитель Стефан, сказано в пресс-релизе.
"Красивым завершением лета и началом учебного года и будет праздник, посвященный Дню знаний", — считает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и зовет всех желающих завтра, 1 сентября, в Мянни парк.
"Этот праздник организовывает Молодежный центр Мустамяэ вместе с местными спортивными клубами и центрами досуга. В программе розыгрыш призов и тренировки. Самая известная и большая школа сальсы Casa de Baile в Эстонии проведет свою тренировку. Завершится праздник концертом исполнителя Стефана. Приходите на место! Ждем всех!"
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