Сентябрь в Мустамяэ начнется с праздника знаний

"Красивым завершением лета и началом учебного года и будет праздник, посвященный Дню знаний", — считает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и зовет всех желающих завтра, 1 сентября, в Мянни парк.

"Этот праздник организовывает Молодежный центр Мустамяэ вместе с местными спортивными клубами и центрами досуга. В программе розыгрыш призов и тренировки. Самая известная и большая школа сальсы Casa de Baile в Эстонии проведет свою тренировку. Завершится праздник концертом исполнителя Стефана. Приходите на место! Ждем всех!"