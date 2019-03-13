Семья веганов под следствием: ребенок в тяжелом состоянии, мать отказывается его лечить

Врачи Детской больницы 16 января сообщили в полицию об оказавшемся в опасном для жизни состоянии ребенке. Два дня спустя Ляэнеская префектура возбудила уголовное дело по статье, которая рассматривает поставление человека в опасность.

Врачам младенец был уже знаком, он попал в больницу уже в который раз: несколькими месяцами раньше он уже лежал в Детской больнице в тяжелом состоянии. У него были судороги, и анализы показывали сильную нехватку питательных веществ и витамина B12. Ребенка выходили и отправили домой, со строгим руководством по лечению. Но в январе малыша снова привезли в больницу. Теперь состояние ребенка было уже таким тяжелым, что ему грозит задержка в развитии.

Его мать, у которой уже было несколько детей, стала веганом перед последней беременностью. Мать не верит, что плохое здоровье ребенка обусловлено неправильным питанием.