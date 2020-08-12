Семья с шестью детьми лишилась дома, а судебный исполнитель на несколько лет оставил деньги себе

Ранней весной 2006 года в Ярвамаа сгорел дом. Эвальд (имя изменено — прим.ред.) с женой и шестью дочерьми остались без крова. Оправившись после первого шока, семья с помощью местных жителей приступила к восстановлению дома. Но без банковского кредита было не обойтись.

В качестве залога выступила земля, на которой стоял сгоревший дом. Стоимость недвижимости, исходя из ипотеки, была 1,3 млн крон. Через какое-то время у главы семейства возникли трудности с платежами и хутор принудительно выставили на продажу.

25 марта 2014 года судебный исполнитель Вирге Вяльб в счет долгов продала недвижимость за 19 877,50 евро (против 83 000 евро по ипотекам).

К тому времени Эвальд с женой уже проживал и работал в Финляндии. Старшие дочери жили отдельно, младшие — в квартире.

Все бы ничего, но после продажи недвижимости в течение десяти рабочих дней судебный исполнитель обязан перевести деньги кредитору. Вяльб же этого не сделала, а сообщила банку, что аукцион провалился. В течение последующих четырех лет она врала банку, что выставляет недвижимость на продажу, но покупателей не находится. Проведенное эти летом Министерством юстиции расследование установило, что в период 2014-2018 гг судебный исполнитель неоднократно предоставляла кредитору ложную информацию.

Сам Эвальд сейчас находится в Финляндии. О судьбе его бывшего дома ему ничего не известно. Мужчина сказал изданию, что его общение с Вяльб прекратилось непосредственно перед выставлением недвижимости на принудительные торги в 2014.

Поскольку у банка не было оснований сомневаться в словах опытного судебного исполнителя, он продолжал ждать, пока в 2018 году наконец не получил деньги. От комментариев для прессы Nordea отказался.

Новый владелец хутора Тоомас сказал журналистам, что деньги заплатил исполнителю сразу же после аукциона и что было дальше, не знает.

Сама же Вяльб утверждает, что она просто ошиблась. По ее словам, она лишь в 2018 году обнаружила, что деньги не были переведены кредитору, после чего сразу же сделала перечисление.

Но в эту версию никто не поверил. Расследование выявило, что в 2015-2016 гг у бюро судебного исполнителя дела шли неважно. По версии следствия, полученные от продажи деньги Вяльб использовала для покрытия расходов бюро. Это подтверждает и выписка со счета. Также Вяльб пыталась обмауть производство.