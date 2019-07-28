Семья принесла на пляж Харку двухметрового удава и купала его в воде

Около 19 часов к береговой охране G4S подошла женщина с маленьким ребенком. Она обратила внимание, что кто-то пришел на пляж со змеей и сейчас ее купает в воде.

Женщина указала на тростник, где играли дети. Спасатели в итоге разыскали семью — мужчину, женщину и троих детей, которые пришли на пляж со змей. Питомца они держали под полотенцем.

Немногим ранее эти же люди заверяли спасателей, что не видели змею на пляже.

Потом владельцы удава сказали, что не слышали о том, что запрещено купать змею в общественном месте. Также они попытались убедить береговую охрану в том, что их домашний питомец дружелюбный.

Береговая охрана попросила семью унести с пляжа удава. В тот момент около водоема отдыхали порядка 400 человек.