Семья лидера EKRE организовала себе политическое путешествие в Израиль

Согласно предварительной информации Рийгикогу, член парламента Хелле-Мооника участвует с 4 по 6 июня в Иерусалиме в организованной израильским парламентом встрече (Jerusalem Prayer Breakfast) политических лидеров.

В то же время Министерство внутренних дел также информирует, чем занимается супруг госпожи Хельме — МВД сообщает, что Март Хельме тоже отправился в Израиль, где с 4 по 6 июня участвует в том же мероприятии.

Сообщается, что глава МВД произнесет в Кнессете приветственную речь, у министра будет возможность встретиться с израильскими правительственными чиновниками, парламентариями и общественными деятелями.