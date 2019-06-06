Семья лидера EKRE организовала себе политическое путешествие в Израиль

Март и Мооника Хельме находятся до сегодняшнего дня в Израиле, где встречаются с тамошними политиками и общественными деятелями, пишет EE.
Согласно предварительной информации Рийгикогу, член парламента Хелле-Мооника участвует с 4 по 6 июня в Иерусалиме в организованной израильским парламентом встрече (Jerusalem Prayer Breakfast) политических лидеров.
В то же время Министерство внутренних дел также информирует, чем занимается супруг госпожи Хельме — МВД сообщает, что Март Хельме тоже отправился в Израиль, где с 4 по 6 июня участвует в том же мероприятии.
Сообщается, что глава МВД произнесет в Кнессете приветственную речь, у министра будет возможность встретиться с израильскими правительственными чиновниками, парламентариями и общественными деятелями.
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