05.06.2020, 08:20

Семья из Сауэ приютила за одиннадцать лет десять детей! Каково в Эстонии быть приемным родителем?


Силья Оя, Департамент социального страхования
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Viltpiiatsid, harilikud pliiatsid, kustukummid, pliiatsiteritajad-testFoto: Tiit Blaat

В живущей в волости Сауэ семье Карин* (41) и Тоомаса* (49, имена изменены) растут десять детей. Для половины из них семейная пара является приемными родителями, так как по разным причинам эти дети не могут расти в своих родных семьях.

- Карин, как вы пришли к решению стать приемной, т.е. попечительской семьей? Откуда вы узнали о такой возможности?

- Эта мысль возникла у нас 11 лет назад. Мы уже жили на хуторе в волости Сауэ, когда в газете Maaleht я увидела объявление о том, что детский дом ищет опорные семьи, которые могли брать детей, живущих там, к себе на каникулы, в том числе и на летние. Я подумала, а почему бы и нет?

И мы поехали в Тартумаа, чтобы встретиться с 10-летним мальчиком, а, поскольку его 4-летний братик очень захотел поехать с нами, мы забрали с собой и его.

А когда мальчикам нужно было возвращаться в детский дом, младший очень не захотел ехать, он не понимал, почему он должен с нами расставаться. Старший же, напротив, хотел уехать, ведь в Тартумаа у него остались и друзья, и школа.

Как будто сама судьба велела нам стать попечительской семьей для младшего мальчика, и он остался с нами. Сейчас ему уже 15 лет и наша семья стала его опекуном, это следующий шаг после взятия на себя статуса попечительской семьи. Теперь за судьбу мальчика и за принятие важных решений по касающимся его вопросам отвечает не местное самоуправление, а наша семья.

Когда мальчики приехали к нам на каникулы, у нас уже было трое детей: девочки 3 и 10 лет и 12-летний сын. Потом родился еще один мальчик, сейчас ему 7 лет.

А потом в наш дом пришли две русские девочки, которым на тот момент было 10 и 5 лет. Они не могли жить в своей семье, так как их маме было трудно заботиться о них должным образом. И мы стали для этих девочек попечительской семьей. А потом у нас родился еще один мальчик, которому сейчас 3 года.

И это еще не все.

Специалист по защите детей волости Сауэ, с которым у меня хорошие отношения, связался со мной и рассказал, что одна 16-летняя девушка, которая растет без матери, родила ребенка, но в семье ее отца настолько сложная обстановка, что она с младенцем там оставаться никак не может. Они переехали к нам и живут с нами по сей день.

Но и это еще не все! У нас на попечении два месяца жил младенец, чья мама после родов впала в глубокую депрессию и не справлялась с уходом за ребенком. С этим малышом в итоге все наладилось, его мама поправилась и ребенок смог вернуться домой. Такое случается нечасто, но в этот раз все обошлось.

Итак, наша семья состоит из 12 человек, часть деток уже подросли, например, мой старший сын уже учится в университете и живет отдельно, но все равно остается членом нашей семьи.

- У вас по-настоящему большая семья. Как дети, пришедшие в вашу семью, привыкали к новой ситуации?

- Детям всегда нравилось в нашей семье. Они довольно быстро адаптировались, ведь у нас хуторское хозяйство и множество животных: пони, козы, кролики, овцы, куры, утки, собаки и кошки. Я даже не знаю, сколько у нас этих пернатых и лохматых, не пересчитывала. Кроме того, у нас есть сад и огород, где мы сами выращиваем ягоды и овощи.

Животные нам всем очень помогают, они могут утешить печального ребенка и успокоить излишне активного. Любимцы всех наших детей – камерунские карликовые козы.
У русских девочек поначалу возникали языковые трудности.

Я владею русским языком на разговорном уровне, но, когда старшая девочка пошла в школу и стала просить моей помощи в выполнении домашних заданий, это оказалось слишком сложным и мы решили, что вместе займемся эстонским языком.

И, поскольку девочки схватывали все налету, они выучили эстонский язык за одно лето! Мы договорились с эстонской школой, что девочка перейдет к ним и может начать обучение на эстонском языке, просто останется на второй год. Сейчас она учится уже в 11 классе.

- Сколько времени занимает адаптация?

Нужен примерно год, чтобы ребенок почувствовал себя членом семьи, понял, что у него есть собственные права. Кроме того, нужно время на то, чтобы привыкнуть к быту и правилам новой семьи.

И все же, как вы справляетесь с такой большой семьей? Ведь вам с мужем нужно еще и ходить на работу.

Приходится справляться. Мой муж обычно берет на себя работы во дворе и в саду, я занимаюсь домашними делами. Дети очень помогают, например, кормят животных, когда взрослых нет дома.

По сегодняшним меркам, я необычная мать – я воспитываю самостоятельных детей. Таких, которые сами умеют и вырастить, и приготовить пищу. Многие работы мы выполняем вместе, например, пропалываем грядки, дети собирают яйца в курятнике и сами убирают свои комнаты.

Я говорю детям, что в нашем доме нет ни принцев, ни принцесс. Надеюсь, дети, которые вылетят из нашего гнезда, в будущем смогут прекрасно справляться с семейной жизнью.

- Пожалуйста, дай характеристики тем детям, которым вы предложили свой дом в качестве приемной семьи. Какими они были и какими стали?

- Тот мальчик, который в 4-летнем возрасте приехал к нам из Тартумаа, был поначалу очень замкнутым, а сейчас он оканчивает 9-й класс, это очень жизнерадостный, душевный ребенок, который очень любит учиться и всегда готов прийти на помощь.

Русские девочки быстро приспособились к жизни у нас, им очень нравились животные, живущие на нашем хуторе. Старшей из них уже 17 лет, она выросла настоящей красавицей. Она занималась дзюдо, брала уроки вокала. Младшей сейчас 11 лет, это очень одаренная и жизнерадостная девочка. Она учится играть на флейте и фортепиано, занимается народными танцами.

Юная мама, которая пришла к нам со своим младенцем, была поначалу очень робкой, так как ее родня плохо с ней обращалась. Тот младенец стал сегодня 4-летней девчушкой, а мама учится на кондитера.

- Приходится ли сталкиваться с чем-то по-настоящему трудным?

- Сейчас, например, осложняет жизнь дистанционное обучение, трудновато помогать младшим детям с уроками. Прихожу с работы, готовлю еду, делаю уборку, а потом нужно садиться с первоклассником за монитор и браться за учебу.

- А что приносило радость?

По-настоящему согревает душу, когда я вижу, что дети растут, прислушиваясь ко мне, а не пропускают мои наставления мимо ушей. Радуют успехи в развитии детей.

Ну и без веселья не обходится. Например, я устроила детям день, посвященный игре в Пеппи Длинныйчулок, причем, Пеппи изображала я сама.

- Что нужно учитывать, когда принимаешь решение предложить свой дом ребенку, родившемуся в другой семье?

- Нужно считаться с тем, что попавшему к тебе ребенку уже изрядно досталось от жизни. Он может вечерами плакать от тоски по маме. Нужно взять его на руки, погладить по голове, успокоить. Подростка на ручки уже не возьмешь, но тут поможет беседа.

Ребенок может быть склонным к насилию, это зависит от того, что происходило в его биологической семье. К счастью, в моей семье не было детей, склонных к насилию, но с такой возможностью следует считаться.

- Откуда приходила поддержка? Помогал ли детям психолог?

- Дети и сейчас время от времени посещают психолога, ведь есть вещи, которые с мамой – они все зовут меня мамой – не обсудишь.

Волость Сауэ, на мой взгляд, одна из лучших волостей Эстонии, особенно в том, что касается замещающего попечительства и приемных семей. Мы получаем всестороннюю поддержку. Финансовую (и не в виде минимальных сумм), эмоциональную (помощь психолога доступна и детям, и мне), а также в виде детских лагерей, где наши дети могут отдохнуть и пообщаться с ровесниками.

- Чего вам как родителям не хватает?

Отпуска! На самом деле, это очень серьезная проблема. Если бы приемные семьи получали хотя бы один день дополнительного отпуска в месяц, это намного облегчило бы нам жизнь. И, конечно, отпуск просто необходим тем семьям, в которые недавно пришел новый ребенок, чтобы родители могли проводить с ним больше времени. Ведь это огромный шок для ребенка – новый дом, новый детсад или школа, а новых родителей нет дома, так как они обязаны быть на работе.

- У детей сохранилась связь с биологическими родителями?

- Да, в некоторой степени. Мы старались поддерживать отношения, но детям было нелегко видеть, в каких условиях живут их родители. Это может просто шокировать.
Дети и рады бы помочь своим биологическим родителям, но это не всегда возможно, если родитель не хочет помочь себе сам.

Я не считаю, что ребенок обязан навещать родителя, родитель сам мог бы приходить, чтобы повидаться с ребенком. Ребенок не обязан любить своих родителей, это родитель должен любить своего ребенка. Но эти дети очень любят своих биологических родителей.

- Как вы готовились к тому, чтобы стать приемной семьей?

- Мы с мужем прошли серьезную подготовку. При прохождении модуля обучения PRIDE, семья может в ходе дискуссий, упражнений, ролевых игр и тренингов осмыслить свои намерения и оценить степень готовности стать приемными родителями - попечителями, опекунами или усыновителями. Кроме того, у меня есть опытный консультант, которому я могу позвонить хоть среди ночи.

- Что вы могли бы пожелать или посоветовать тем, кто обдумывает возможность взять на себя роль приемной семьи?

- Если вы очень хотите помочь детям, не нужно бояться бюрократии: оформление документов намного проще, чем кажется на первый взгляд. Я очень хочу, чтобы приемных семей становилось больше!


Комментарий Надежды Леоск (Департамент социального страхования)

Каждый ребенок должен расти дома, в семье. К сожалению, не все дети могут расти вместе со своими биологическими родителями. В Эстонии насчитывается около 800 детей, находящихся на институциональном попечительском воспитании, в семейных и замещающих домах, которые раньше назывались детскими домами.

Ежегодно из семей изымается около 250 детей. Кто-то из них возвращается в родную семью, но, к сожалению, такая возможность есть не у всех.

Попечительская семья заботится о ребенке и воспитывает его в своем доме в течение длительного срока, пока ребенок не повзрослеет, или временно, до наступления момента, когда родная семья сможет снова самостоятельно заботиться о нем. В этом случае законным представителем ребенка является местное самоуправление, которое в сотрудничестве с семьей принимает решения по наиболее важным, касающимся ребенка вопросам. Но повседневное воспитание ребенка ложится на плечи семьи. При этом приемный родитель, т.е. попечитель, по сути выступает родителем ребенка, то есть человеком, который ежедневно оказывает ему поддержку.

Иногда попечительская семья может стать опекуном ребенка, то есть его законным представителем, который несет полную ответственность за ребенка.

А вот усыновление возможно только в случае, если родители ребенка умерли, лишены родительских прав или дали свое согласие на усыновление.

Важно сохранять самоидентификацию ребенка и поддерживать его связь с биологической семьей или другими значимыми для него близкими людьми. Если прямой контакт по какой-то причине невозможен, сохранить связь с корнями ребенка можно беседуя о его происхождении, сохраняя важную информацию и предметы, связанные с его прошлым, например, фотографии, письма и т.д.

Департамент социального страхования оценивает пригодность попечительских семей и проводит их подготовку. Мы ищем не только семьи, но и одиноких людей, которые хотят предложить одному или нескольким детям дом, любовь, поддержку и заботу, или только обдумывают такую возможность.

Наши специалисты работают в разных регионах Эстонии, они готовы встретиться с заинтересованными людьми и ответить на их вопросы.

Когда семья приходит в Департамент социального страхования, мы начинаем с беседы, обсуждаем ожидания, желания и мотивы, даем обзор следующих шагов.

После этого семья может подать в Департамент социального страхования заявление о желании стать попечительской семьей. За этим следуют посещение семьи на дому и семейное исследование, чтобы оценить степень готовности семьи и ее способности воспитывать ребенка.

Когда претенденты пройдут предварительный модуль обучения PRIDE, сведения о семье вносятся в государственный регистр данных попечительских семей, чтобы специалисты по защите детей при местных самоуправлениях могли при необходимости выйти на контакт с семьей и заключить договор о попечении. В дальнейшем местное самоуправление будет оказывать семье как материальную, так и моральную поддержку.

Как до, так и после прихода в их дом ребенка семьи могут получать поддержку в виде разных услуг: пользоваться помощью менторов, то есть консультациями людей, переживших подобный опыт, психологическими консультациями, групповыми консультациями, супервизией, а также получать телефонные и интернет-консультации.

Важно, чтобы семья не оставалась наедине со своими вопросами и возможными проблемами. Поэтому мы призываем семьи всегда смело обращаться к специалисту по защите детей. Подробнее о возможностях поддержки можно узнать на сайте Департамента социального страхования.

Для детей и семьи очень важен отпуск, особенно когда ребенок только приходит в семью. С 1 апреля 2022 года вступает в силу изменение в законе и, начиная с этой даты, отпуск, предусмотренный для усыновителей, будет распространяться и на родителей попечителей. Отпуск продолжительностью 70 дней может быть использован целиком или по частям, в виде отдельных дней, он также может быть поделен между родителями попечительской семьи.

Если эта тема нашла отклик в вашем сердце и вы думаете о том, чтобы предложить заботу и кров ребенку, который родился в другой семье, свяжитесь, пожалуйста, со специалистами Департамента социального страхования по телефону 655 1666 или напишите по адресу электронной почты asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Кроме того, вам всегда готовы помочь специалисты по защите детей по месту вашего проживания, и вы можете смело обращаться к ним!

Узнайте больше о замещающем попечении здесь.

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