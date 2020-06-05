Семья из Сауэ приютила за одиннадцать лет десять детей! Каково в Эстонии быть приемным родителем?

- Карин, как вы пришли к решению стать приемной, т.е. попечительской семьей? Откуда вы узнали о такой возможности?

- Эта мысль возникла у нас 11 лет назад. Мы уже жили на хуторе в волости Сауэ, когда в газете Maaleht я увидела объявление о том, что детский дом ищет опорные семьи, которые могли брать детей, живущих там, к себе на каникулы, в том числе и на летние. Я подумала, а почему бы и нет?

И мы поехали в Тартумаа, чтобы встретиться с 10-летним мальчиком, а, поскольку его 4-летний братик очень захотел поехать с нами, мы забрали с собой и его.

А когда мальчикам нужно было возвращаться в детский дом, младший очень не захотел ехать, он не понимал, почему он должен с нами расставаться. Старший же, напротив, хотел уехать, ведь в Тартумаа у него остались и друзья, и школа.

Как будто сама судьба велела нам стать попечительской семьей для младшего мальчика, и он остался с нами. Сейчас ему уже 15 лет и наша семья стала его опекуном, это следующий шаг после взятия на себя статуса попечительской семьи. Теперь за судьбу мальчика и за принятие важных решений по касающимся его вопросам отвечает не местное самоуправление, а наша семья.

Когда мальчики приехали к нам на каникулы, у нас уже было трое детей: девочки 3 и 10 лет и 12-летний сын. Потом родился еще один мальчик, сейчас ему 7 лет.

А потом в наш дом пришли две русские девочки, которым на тот момент было 10 и 5 лет. Они не могли жить в своей семье, так как их маме было трудно заботиться о них должным образом. И мы стали для этих девочек попечительской семьей. А потом у нас родился еще один мальчик, которому сейчас 3 года.

И это еще не все.

Специалист по защите детей волости Сауэ, с которым у меня хорошие отношения, связался со мной и рассказал, что одна 16-летняя девушка, которая растет без матери, родила ребенка, но в семье ее отца настолько сложная обстановка, что она с младенцем там оставаться никак не может. Они переехали к нам и живут с нами по сей день.

Но и это еще не все! У нас на попечении два месяца жил младенец, чья мама после родов впала в глубокую депрессию и не справлялась с уходом за ребенком. С этим малышом в итоге все наладилось, его мама поправилась и ребенок смог вернуться домой. Такое случается нечасто, но в этот раз все обошлось.