Съемочный период фильма Нолана на Лаагна теэ ограничится 10 днями

”Нам известно, что кинематографисты сейчас ищут альтернативные возможности для съемок в окрестностях Таллинна, что позволит снизить нагрузку на Лаагна, — разъяснил мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Решение, которое мы можем предложить — это десятидневный период съемок в канале Лаагна с кратковременными приостановками движения на основании конкретного графика”.

”Мы видим, что за время встреч и переговоров представителям Warner Bros стало понятно — их изначальное желание полностью перекрыть улицу Лаагна на четыре недели неосуществимо, поэтому мы надеемся, что они готовы принять предложенные городом условия”, — сообщил Кылварт.

По словам мэра, движение по каналу Лаагна должно оставаться свободным по понедельникам и вторникам, в том числе движение должно быть сохранено и на мостах над каналом, за исключением перекрытия движения на несколько минут в целях безопасности во время пролета вертолета съемочной группы. По средам, четвергам и пятницам сохранится возможность движения в часы пик: по утрам — из Ласнамяэ в сторону города и по вечерам — в обратном направлении. Направление движения в объезд Лаагна теэ на более долгий период возможно только по выходным дням. Беспрепятственное передвижение оперативного транспорта должно быть обеспечено на протяжении всего съемочного периода.