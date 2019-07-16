Съемочная группа Кристофера Нолана принесла извинения за постыдный случай на съемках в Ласнамяэ

"Это действительно постыдно, и я приношу извнения за поступки некоторых отдельных членов нашей команды, в то время, как эта команда начистывает 850 человек, повседневно работающих над картиной и ведущих себя ответственно", - значится в письме представителя Funfair Films Limited Томаса Хяйслипа (Thomas Hayslip) Таллиннской городской управе.

Он сообщил также, что участники съемок предупреждены об увольнении в случае повторения такого рода поступков.

Хяйслип дополнил, что уборные установлены теперь у конвоя, к заправке "Алекселы", близ магазина "Баухауз" и в других местах в окрестностях улицы Лаагна - общим числом 46. Установлены и указатели, направляющие к ним.

Один из местных жителей запечатлел момент, когда двое участников съемок облегчались прямо на улице, возле безнзозправки. Это место подверглось, по сообщению Хяйслипа, мойке под давлением.