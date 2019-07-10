10.07.2019, 16:50
Съемочная группа фильма "Tenet" сходила в Coca-Cola Plaza на фильм ужасов
Находящиеся в Эстонии американские кинематографисты вместе с местными членами съемочной группы фильма Кристофера Нолана "Tenet" в свободный от работы день сходили в Coca-Cola Plaza на фильм ужасов.
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