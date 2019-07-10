10.07.2019, 16:50

Съемочная группа фильма "Tenet" сходила в Coca-Cola Plaza на фильм ужасов


rus.delfi.ee
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Съемочная группа фильма "Tenet" сходила в Coca-Cola Plaza на фильм ужасов
Forum Cinemas AS

Находящиеся в Эстонии американские кинематографисты вместе с местными членами съемочной группы фильма Кристофера Нолана "Tenet" в свободный от работы день сходили в Coca-Cola Plaza на фильм ужасов.

В понедельник в плотном графике киногруппы Нолана выдался свободный день, и она в составе свыше 20 человек отправилась в Coca-Cola Plaza посмотреть нашумевшую картину Midsommar (”Солнцестояние”).

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