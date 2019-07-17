Съемки Нолана — это круто? Опрос RusDelfi

И все-таки, съемки Нолана в Таллинне - это круто? Если вы согласны смириться с изменениями привычных маршрутов ради того, чтобы увидеть любимый город на большом экране, нажимайте "да". Если съемочная группа настолько изменила ваш график, что жизнь стала не мила, нажимайте нет.

А если вы только что узнали, что в Таллинне идут какие-то съемки, выбирайте третий вариант.