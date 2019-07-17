Съемки Нолана — это круто? Опрос RusDelfi

Кристофер Нолан продолжает в Таллинне снимать свой блокбастер Tenet, а жители города продолжают, кто восторгаться приездом в столицу Эстонии Роберта Паттинсона, кто негодовать по поводу перекрытых автобусных линий.
И все-таки, съемки Нолана в Таллинне - это круто? Если вы согласны смириться с изменениями привычных маршрутов ради того, чтобы увидеть любимый город на большом экране, нажимайте "да". Если съемочная группа настолько изменила ваш график, что жизнь стала не мила, нажимайте нет.
А если вы только что узнали, что в Таллинне идут какие-то съемки, выбирайте третий вариант.
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