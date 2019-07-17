17.07.2019, 18:31

Съемки Нолана — это круто? Опрос RusDelfi

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Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019
Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019Foto: Andres Putting

Кристофер Нолан продолжает в Таллинне снимать свой блокбастер Tenet, а жители города продолжают, кто восторгаться приездом в столицу Эстонии Роберта Паттинсона, кто негодовать по поводу перекрытых автобусных линий.

И все-таки, съемки Нолана в Таллинне - это круто? Если вы согласны смириться с изменениями привычных маршрутов ради того, чтобы увидеть любимый город на большом экране, нажимайте "да". Если съемочная группа настолько изменила ваш график, что жизнь стала не мила, нажимайте нет.

А если вы только что узнали, что в Таллинне идут какие-то съемки, выбирайте третий вариант.

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