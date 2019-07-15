Съемки на улице Лаагна: в понедельник и вторник движение полностью открыто

Во время голливудских киносъемок движение по улице Лаагна полностью открыто по понедельникам и вторникам. Полосы движения по направлению из центра в Ласнамяэ будут закрыты с 17 по 21 июля, напоминает Раэпресс.
В остальные будние дни в сторону центра города можно будет проехать до 10 часов утра. С 10 до 15:30 улица Лаагна будет закрыта. С 15:30 движение открывается в сторону Ласнамяэ.
Виадуки над Лаагна останутся открыты для движения за исключением перерывов, продолжительностью до 5 минут, для обеспечения безопасности во время низких полетов воздушного транспорта.
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