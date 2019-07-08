08.07.2019, 15:34

Съемки на Лаагна теэ: автобус может опаздывать на 40 минут, а в аэропорт лучше выезжать заранее


rus.delfi.ee
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Laagna tee
Laagna teeFoto: Ilmar Saabas

В связи с предстоящими съемками на Лаагна теэ фильма Кристофера Нолана таллиннцам и гостям столицы следует запастись временем для прибытия в аэропорт и учесть, что иногда привычный путь между Ласнамяэ и центром города на общественном транспорте будет занимать на 10-40 минут больше, пишет rus.err.ee.

"С 10 по 14 июля, а затем с 17 до 21 июля закроется южная сторона (ведущая из центра в Ласнамяэ — прим. ред.) Лаагна теэ. Северная сторона (ведущая из Ласнамяэ в центр — прим. ред.) Лаагна теэ будет открыта в среду, четверг и пятницу, в утренний час пик в сторону центра до 10 часов и с 15:30 для всех видов транспорта для выезда из центра. В течение дня будут переставляться дорожные знаки, поэтому призываем автовладельцев к особой внимательности", — рассказал порталу руководитель отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

"В утренний и вечерний час пик время в пути не увеличится, так как дорога будет открыта в направлении с самым интенсивным потоком транспорта. Но во время съемок все будет зависеть о числа машин. Департамент транспорта рекомендует запастись временем. Путь на общественном транспорте может занять на 10-40 минут больше", — предостерег Рюйтельмаа. Для объезда он посоветовал использоваться Суур-Сыямяэ, Петербургское и Нарвское шоссе, а едущим в аэропорт людям выезжать из дома на час раньше.

Информацию можно узнать и на сайте города.

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