Съемки на Лаагна теэ: автобус может опаздывать на 40 минут, а в аэропорт лучше выезжать заранее

"С 10 по 14 июля, а затем с 17 до 21 июля закроется южная сторона (ведущая из центра в Ласнамяэ — прим. ред.) Лаагна теэ. Северная сторона (ведущая из Ласнамяэ в центр — прим. ред.) Лаагна теэ будет открыта в среду, четверг и пятницу, в утренний час пик в сторону центра до 10 часов и с 15:30 для всех видов транспорта для выезда из центра. В течение дня будут переставляться дорожные знаки, поэтому призываем автовладельцев к особой внимательности", — рассказал порталу руководитель отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

"В утренний и вечерний час пик время в пути не увеличится, так как дорога будет открыта в направлении с самым интенсивным потоком транспорта. Но во время съемок все будет зависеть о числа машин. Департамент транспорта рекомендует запастись временем. Путь на общественном транспорте может занять на 10-40 минут больше", — предостерег Рюйтельмаа. Для объезда он посоветовал использоваться Суур-Сыямяэ, Петербургское и Нарвское шоссе, а едущим в аэропорт людям выезжать из дома на час раньше.

Информацию можно узнать и на сайте города.