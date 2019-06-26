Съемки фильма Нолана | Строгие правила для ”простых смертных”: с голливудскими звездами не разговаривать и держаться от них подальше!

В фильме принимают участие такие звезды Голливуда как Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Джефферсон Холл, Майкл Кейн и другие. Местным участникам массовки посчастливилось увидеть их вживую.

”Актерское мастерство Вашингтона видно невооруженным глазом. Он даже перебросился с публикой парой шуток, что, безусловно, помогло немного скрасить день и монотонное сидение. Удалось увидеть и Роберта Паттинсона. Правда, совсем ненадолго. Даже если он сидел посреди зала, то ему удавалось так хорошо с ним слиться, что большая часть публики даже не замечала его”, — описывает источник.

Как бы то ни было, простым смертным просто так подойти к звезде не получится. Организаторы установили четкое правило: с актерами разговаривать нельзя и от них нужно держаться на расстоянии нескольких метров, даже если они идут в твою сторону. ”В первый день съемок один участник массовки узнал голливудскую знаменитость и сразу бросился с нему, стал визжать и просить автограф”. Такое поведение не приветствуется и может обернуться удалением с площадки.