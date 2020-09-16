Семинары для членов квартирных товариществ в Таллинне продолжатся осенью

”Цель семинаров — предложить жителям многоквартирных домов знания в разных областях и помочь найти оптимальные решения при взаимодействии квартирного товарищества и жильцов квартир, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Семинары спланированы таким образом, что первая часть является информативной, теоретической: например, знакомство с законодательством. После этого присутствующие на месте участники семинара могут посоветоваться с экспертами”. Вице-мэр также добавила, что на месте имеются дезинфицирующие средства, а присутствующих просят соблюдать безопасную дистанцию.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, сейчас предпринимается попытка найти компромисс между интернет-семинарами и проводимыми на месте мероприятиями.

”В осенне-зимний период они будут посвящены самым острым и востребованным темам, — пояснила Эха Вырк. — Например, обсудим пожарную безопасность в многоквартирных домах, организацию общих собраний в квартирных товариществах, права и обязанности членов квартирных товариществ, права и обязанности руководства, а также общие вопросы ведения хозяйства в квартирном товариществе”.

Темой октября станет оформление необходимой для проведения строительных работ документации. Хотя в Таллинне сейчас очень много домов, обретших новый облик благодаря приведенным в порядок дворам или озеленению, все еще остаются квартирные товарищества, до сих пор не осмелившиеся или не сумевшие полностью отремонтировать дом с помощью кредита. Об этом расскажет с представитель банка, который также уточнит, какие документы нужно предоставить, ходатайствуя о займе. Представитель SA Kredex расскажет о предлагаемых для квартирных товариществ возможностях.

14 ноября состоится традиционная конференция по жилищному хозяйству ”Зеленый Таллинн”, на которой осветят темы правил благоустройства в Таллинне, вентиляции и озеленения — разные растения для озеленения многоквартирных домов, а также обсудят движение на велосипедах и самокатах в столице.

Время проведения семинаров в сентябре:

16 сентября ”Пожарная безопасность в многоквартирных домах” — Центр русской культуры (Мере пст., 5). На эстонском языке. Лектор — представитель Пожарно-спасательного департамента Антс Агурая.