Семилетнему Артему с опухолью мозга нужна помощь

У Артема была диагностирована опухоль мозга — анапластическая эпендимома — в 8-месячном возрасте. Тогда же ему сделали первую операцию и на сегодняшний день Артём был повторно оперирован, он получал также химиотерапию и лазерное лечение, ему делали пересадку стволовых клеток костного мозга, но, несмотря на все усилия, болезнь Артема не сдаётся. В конце прошлого года врачам Эстонии пришлось признать, что возможности активного лечения, к сожалению, исчерпаны. Но семья обратилась в медицинский институт имени Сергея Березина, находящийся в Санкт-Петербурге, чтобы попробовать в качестве последней возможности лазерное лечение, основанное на технологии Cyber Knife. Стоимость одной лечебный поездки вместе с расходами на проезд около 3500 евро.

В конце прошлого года ездил Артём с мамой первый раз в Санкт-Петербург на лечение, тогда помогли оплатить расходы на лечение и проезд местное самоуправление и родственники. Эстонская Больничная касса лечение Артёма за границей не оплачивает, так как согласно решению врачебного консилиума данное лечение пациенту противопоказано по медицинским показателям и вероятность достижения лечебной цели меньше 50%. Продолжение лечения теперь зависит только от пожертвований, так как у семьи больше нет финансовых возможностей оплачивать лечебную поездку в Санкт-Петербург.

Фонд отмечает, что Cyber Knife, или лазерное лечение киберножом, — клинически проверенный лечебный метод, но все же не осмеливаются эстонские врачи дать Артёму надежду на выздоровление.

Артёму можно помочь, позвонив на благотворительные номера Детского фонда, и выбранная вами сумма добавится к вашему ежемесячному счету. Для пожертвования подходящей вам суммы надо позвонить на соотвествующий благотворительный номер:

позвонив на 9005025, пожертвуешь 5 евро

позвонив на 9005100, пожертвуешь 10 евро

позвонив на 9005500, пожертвуешь 50 евро.

Помочь можно также, сделав перевод на благотворительный счёт Детского фонда Клиники Тартуского университета и написав в пояснении „ Artjom”

Swedbank IBAN EE682200221015828742