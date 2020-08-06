Семьи с детьми в Мустамяэ снова получили продовольственную помощь

”Появляется всё больше семей, желающих получить наборы продуктовой помощи, особенно по сравнению с шестью месяцами ранее, — сказал старейшина района Лаури Лаатс. — Например, 8 июля мы помогли 41 семье, выдав в общей сложности 91 продовольственный набор, однако август, как мы видим, начался с гораздо большего количества. Мы будем распределять продовольственную помощь согласно заявкам вплоть до 31 августа, и я призываю всех, у кого есть такая необходимость, связаться с нами и подать заявку!”

Продовольственная помощь предназначена для семей, чей нетто-доход на первого члена семьи меньше действующей ставки минимального размера оплаты труда (584 евро), а на каждого последующего члена семьи — менее 80% от минимального размера оплаты труда.

Чтобы подать ходатайство о получении продовольственной помощи и получить дополнительную информацию, обратитесь к Герде Ээрма, главному специалисту службы защиты детей районной управы Мустамяэ (gerda.eerma@tallinnlv.ee, тел. 523 9530) Пн-Пт 10:00–16:00.

Бланк ходатайства о получении данного пособия можно скачать на веб-сайте Мустамяэской районной управы tallinn.ee/mustamae, его можно заполнить и предоставить на бумаге в зале обслуживания на 1-м этаже районной управы по адресу Эд. Вильде теэ, 118.

Фото: управа Мустамяэ