Семейный врач: жители Эстонии носят на себе 6 миллионов лишних килограммов

Многие люди с лишним весом получают от семейного врача рекомендацию вести дневник питания, но лишь каждый второй действительно делает это, а ведь дневник питания позволяет бесплатно получить рекомендации, которые помогут улучшить пищевые привычки. Многие не хотят признавать, что причина боли в суставах, высокого давления, плохого самочувствия и прочих проблем со здоровьем может скрываться именно в питании. На приеме у врача многие люди неохотно становятся на весы, ведь возникает опасность, что переложенную на врача ответственность за здоровье вновь придется взять на себя — к сожалению, врач не может похудеть за пациента. Придется самостоятельно прилагать усилия, чтобы сбросить лишний вес, тратить время. Пить таблетки гораздо проще. Ко всему прочему, людям несвойственно думать, что при первых сигналах тревоги со стороны организма решения нужно искать не в аптеке, а в продуктовом магазине.

Получается, что путь к лучшему здоровью начинается с изменения образа жизни и признания наличия лишнего веса. Если индекс массы тела, который можно рассчитать при помощи любого из сотен существующих в интернете калькуляторов, превышает 25, речь идет об избыточной массе тела, если же он больше 30 — об ожирении, которое представляет уже очень серьезную опасность для здоровья.

Признание проблемы — первый шаг. Следующими шагами должны стать покупка персональных весов и ведение дневника питания. Весы стоят немного, но их ежедневное использование — очень эффективный метод мотивации. Визуализация веса помогает двигаться в верном направлении. Сравните это с вождением автомобиля — водитель же руководствуется спидометром, а не внутренними ощущениями. Так и с весом.

Результаты ведения дневника питания изумляют практически всегда, но особенно часто удивляются люди, которые на приеме у врача говорят, что особенно ничего и не едят. Обычно дневник выявляет три тенденции, которые нужно побороть — человек питается нерегулярно, однообразно (не получая многих важных питательных веществ) и часто грешит любимым лакомством. Как и ежедневное взвешивание, ведение дневника мотивирует — в какой-то момент автору дневника станет неприятно записывать что-то, из-за чего будет превышен дневной калораж. Ко всему прочему, ведение дневника даст мотивацию искать более полезные альтернативы, что в идеальном случае приведет к азарту (в положительном смысле), ведь избавление от лишнего веса и поддержание веса здорового — непрекращающийся процесс. Никто не толстеет за один день, поэтому и на то, чтобы вес вернулся в норму, также требуется много времени.

Если каждый человек с избыточной массой тела сбросит пять кило, а каждый человек с ожирением — десять, мы уже получим более здоровое общество. Люди будут чувствовать себя лучше, а средства, сэкономленные за счет заболеваний, которые не придется лечить, позволят тысячам людей получить бесплатное стоматологическое лечение или сотням людей пройти дорогостоящее лечение от бесплодия и родить долгожданного ребенка. А еще Эстония станет местом, где у детей есть бабушки и дедушки, а не только родительские рассказы о них.