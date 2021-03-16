Семейный врач: заразиться ковидом и получить осложнения гораздо реальнее, чем получить тромбоз после вакцинации

На фоне ухудшения показателей заболеваемости коронавирусом в Эстонии много спорят о темпах вакцинации и логистике вакцин. На прошлой неделе эта тема обсуждалась в Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности. Как именно попадает вакцина со склада департамента здравоохранения к семейным врачам и в каком порядке от них к пациентам, рассказала ETV+ семейный врач Александра Гаркуша.

— Если было решено распространять вакцину через семейных врачей, значит на вас легла дополнительная нагрузка, верно?

— Да, конечно. Хотя вакцинация населения входит в наши прямые обязанности. Мы всегда вакцинировали людей, как детей, так и взрослых.

— Но у вас была какая-то плановая вакцинация, а сейчас это в экстренном порядке добавилось. По идее, у вас должна быть нагрузка предельная, максимальная, и хватает ли времени на то, чтобы заниматься с пациентами в обычном, текущем порядке?

— Здесь всё зависит от того, сколько вакцины у нас в наличии. В начале января нам выделили список пациентов из группы риска, то есть это люди, которые в приоритетном порядке должны получить вакцину. В моём списке около четырёхсот человек, что немало. И первую вакцину я получила где-то в середине февраля. Мне выделили 36 доз. И когда появилась информация о том, как будет распределяться вакцина, было сообщено, что по отдельным регионам будут конкретно говорить, кто, когда и сколько может заказывать. У нас рядом есть медицинский центр семейных врачей, являющийся центром вакцинации. В воскресенье вечером они получают информацию, что в понедельник они могут заказать вакцину для того, чтобы начать вакцинировать своих пациентов из группы риска. Заказать её можно до вторника, и тогда со среды можно начать вакцинацию.

— Что это значит? Врачи должны обзванивать пациентов, спрашивать, придут ли они на вакцинацию, чтобы понять, какое количество нужно? То есть в нашем э-государстве эти электронные регистры, системы не работают в данном случае?

— Да.

— Но списки людей, которые должны быть вакцинированы, у вас есть, правильно? То есть сколько заказать вакцин, врач уже знает.

— Я не могу заказать больше, чем мне разрешено. Мне было разрешено заказать 36 доз, я заказала эти 36 доз. Следующая партия, которую я могла бы получить, ориентировочно должна была быть через пять недель. Но поскольку в обществе начались возмущения, почему вакцинация идёт так медленно, почему семейные врачи не справляются, Департамент здоровья был вынужден начать делать небольшие поставки, но чаще. Через три недели я получила ещё 30 доз. Это было на прошлой неделе.