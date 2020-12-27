Семейный врач: вакцина от COVID-19 станет доступна всем желающим не раньше весны

Скорее всего, вакцина станет доступна всем желающим не раньше весны, пишет rus.err.

"У семейных врачей будет список тех пациентов, кто наиболее уязвим для вируса. И по списку будем вызывать их на прием. И если поначалу человек будет сомневаться и не придет на прием сразу, то он всегда может это сделать после. Это не проблема. И когда группы риска будут провакцинированы, тогда придет очередь всех тех, кто тоже хотел бы сделать вакцину от COVID-19", — сказала семейный врач Ле Валликиви.

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, сейчас 60% взрослого населения страны готово сделать прививку.

"Думаю, что к следующему октябрю, сезону новых вирусных заболеваний, мы сможем сказать, что все прошло хорошо", — заявил Ланно.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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