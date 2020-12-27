Семейный врач: вакцина от COVID-19 станет доступна всем желающим не раньше весны
Сегодня в Эстонии началась вакцинация против коронавируса, в первую очередь прививку сделают семейным врачам.
Сегодня в Эстонии началась вакцинация против коронавируса, в первую очередь прививку сделают семейным врачам.
Скорее всего, вакцина станет доступна всем желающим не раньше весны, пишет rus.err.
"У семейных врачей будет список тех пациентов, кто наиболее уязвим для вируса. И по списку будем вызывать их на прием. И если поначалу человек будет сомневаться и не придет на прием сразу, то он всегда может это сделать после. Это не проблема. И когда группы риска будут провакцинированы, тогда придет очередь всех тех, кто тоже хотел бы сделать вакцину от COVID-19", — сказала семейный врач Ле Валликиви.
По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, сейчас 60% взрослого населения страны готово сделать прививку.
"Думаю, что к следующему октябрю, сезону новых вирусных заболеваний, мы сможем сказать, что все прошло хорошо", — заявил Ланно.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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