Семейный врач: свежий воздух в магазине не купишь

С приходом осенних холодов в Эстонии наступил период интенсивного отопления, в результате чего влажность воздуха в большинстве домов находится на очень низком уровне. Многих, однако, не заботит то, что сухой воздух является причиной ослабления иммунитета и является благоприятной средой для распространения вирусных заболеваний.
Результаты проведенного осенью компанией Philips исследования показали, что хотя подавляющее большинство (75%) жителей Эстонии знают о связанных с сухим воздухом рисках для здоровья, более половины из них не обращают на улучшение влажности воздуха никакого внимания. Лишь 23% респондентов используют для улучшения качества воздуха дома или в офисе такие устройства, как увлажнитель (16%) или очиститель воздуха (7%).
”Относительная влажность воздуха в помещении может составлять от 40 до 60 процентов, но зимой, когда батареи работают на полную мощность, влажность воздуха способна упасть ниже 10 процентов, — рассказала семейный врач Диана Ингерайнен. — Сухой воздух может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая сухость слизистой оболочки верхних дыхательных путей, приводя к раздражению носоглотки”.
По данным Департамента здоровья, с 14 по 20 октября с вирусными заболеваниям верхних дыхательных путей к врачам обратились 2930 человек, 45,2% которых составили дети. Больше всего заболевших было среди детей в возрасте до пяти лет.
”Иммунная система в целом ослабевает и, как следствие, увеличивается подверженность вирусным заболеваниям. Самым распространенным признаком чрезмерно сухого воздуха является образование в носу твердых корочек, которые даже могут вызвать кровотечение. В наибольшей степени риску подвержены новорожденные и малыши, чья иммунная система еще не окрепла”, — добавила Ингерайнен.
37% опрошенных жителей Эстонии признали, что в последние годы во время отопительных сезонов сталкивались дома с сухостью воздуха, а 21% отметили, что они сами или члены их семей жаловались на вызванные сухим воздухом проблемы. Удивительно при этом то, что более половины респондентов (51%) никогда не измеряли уровень влажности воздуха дома или в офисе.
”Поскольку подавляющее большинство людей зимой проводит большую часть времени в помещении, вред сухости воздуха недооценивать нельзя. Когда сезон заболеваний только начинается, на воздух стоит обращать столь же большое внимание, как и на здоровое питание, достаточное потребление жидкостей и прием витамина D. Свежий воздух в магазине не купишь, о нем следует позаботиться самостоятельно”, — сказала Ингерайнен.
Чтобы регулировать влажность воздуха, вы можете приобрести для дома или офиса специальные увлажнители воздуха. Кроме того, отправляясь на работу рекомендуется оставлять для вентиляции открытыми два или три окна, стараться избавляться от пыли в помещениях и контролировать температуру.
”Рекомендуемая комнатная температура в комнате составляет 20-23 градуса. Если вы мерзнете и при таких градусах, лучше не увеличивать температуру, а надеть теплый свитер и носки. Также полезно потреблять жидкости, согревающий травяной чай с медом”, — добавила Ингерайнен.
Если у вас дома нет предназначенного для измерения влажности воздуха гигрометра, стоит обратить внимание на некоторые ”говорящие” детали. В периоды интенсивного отопления, о чрезмерно сухом воздухе в помещении сигнализируют опадающие листья комнатных растений, коричневатые и слегка скрученные края листьев, а также возникающие в деревянном полу и мебели трещины.
В исследовании, проведенном в октябре в странах Балтии технологической компанией Philips, участвовали 1008 человек из Латвии, 1009 человек из Литвы и 1000 человек из Эстонии.
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