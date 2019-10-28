Семейный врач: свежий воздух в магазине не купишь

Результаты проведенного осенью компанией Philips исследования показали, что хотя подавляющее большинство (75%) жителей Эстонии знают о связанных с сухим воздухом рисках для здоровья, более половины из них не обращают на улучшение влажности воздуха никакого внимания. Лишь 23% респондентов используют для улучшения качества воздуха дома или в офисе такие устройства, как увлажнитель (16%) или очиститель воздуха (7%).

”Относительная влажность воздуха в помещении может составлять от 40 до 60 процентов, но зимой, когда батареи работают на полную мощность, влажность воздуха способна упасть ниже 10 процентов, — рассказала семейный врач Диана Ингерайнен. — Сухой воздух может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая сухость слизистой оболочки верхних дыхательных путей, приводя к раздражению носоглотки”.

По данным Департамента здоровья, с 14 по 20 октября с вирусными заболеваниям верхних дыхательных путей к врачам обратились 2930 человек, 45,2% которых составили дети. Больше всего заболевших было среди детей в возрасте до пяти лет.

”Иммунная система в целом ослабевает и, как следствие, увеличивается подверженность вирусным заболеваниям. Самым распространенным признаком чрезмерно сухого воздуха является образование в носу твердых корочек, которые даже могут вызвать кровотечение. В наибольшей степени риску подвержены новорожденные и малыши, чья иммунная система еще не окрепла”, — добавила Ингерайнен.