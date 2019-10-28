Семейный врач: свежий воздух в магазине не купишь

37% опрошенных жителей Эстонии признали, что в последние годы во время отопительных сезонов сталкивались дома с сухостью воздуха, а 21% отметили, что они сами или члены их семей жаловались на вызванные сухим воздухом проблемы. Удивительно при этом то, что более половины респондентов (51%) никогда не измеряли уровень влажности воздуха дома или в офисе.
”Поскольку подавляющее большинство людей зимой проводит большую часть времени в помещении, вред сухости воздуха недооценивать нельзя. Когда сезон заболеваний только начинается, на воздух стоит обращать столь же большое внимание, как и на здоровое питание, достаточное потребление жидкостей и прием витамина D. Свежий воздух в магазине не купишь, о нем следует позаботиться самостоятельно”, — сказала Ингерайнен.
Чтобы регулировать влажность воздуха, вы можете приобрести для дома или офиса специальные увлажнители воздуха. Кроме того, отправляясь на работу рекомендуется оставлять для вентиляции открытыми два или три окна, стараться избавляться от пыли в помещениях и контролировать температуру.
”Рекомендуемая комнатная температура в комнате составляет 20-23 градуса. Если вы мерзнете и при таких градусах, лучше не увеличивать температуру, а надеть теплый свитер и носки. Также полезно потреблять жидкости, согревающий травяной чай с медом”, — добавила Ингерайнен.
Если у вас дома нет предназначенного для измерения влажности воздуха гигрометра, стоит обратить внимание на некоторые ”говорящие” детали. В периоды интенсивного отопления, о чрезмерно сухом воздухе в помещении сигнализируют опадающие листья комнатных растений, коричневатые и слегка скрученные края листьев, а также возникающие в деревянном полу и мебели трещины.
В исследовании, проведенном в октябре в странах Балтии технологической компанией Philips, участвовали 1008 человек из Латвии, 1009 человек из Литвы и 1000 человек из Эстонии.
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