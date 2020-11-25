Семейные врачи рассказали, кому нельзя или не следует носить маски

Союз семейных врачей отмечает, что использование маски в закрытых общественных местах позволяет сдерживать распространение вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, но не все люди могут или должны соблюдать требование носить маску в публичных местах или транспорте, пишет RusERR.
Использование маски запрещено, если речь идет о:
детях младше двух лет
людях, у которых уровень кислорода в крови падает при вдыхании обычного воздуха (пациенты с тяжелыми легочными и сердечными заболеваниями, нуждающиеся в домашнем лечении кислородом)
людях, которые не могут самостоятельно снять маску (парализованные, лежачие больные, без сознания, имеющие тяжелые психические расстройства)
Ситуации, когда маску можно не надевать
если речь идет о детях до 12 лет
во время беседы с человеком, имеющим недостаток слуха (в таком случае можно использовать прозрачный визир)
если снять маску просят с целью распознавания лица
в чрезвычайных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью человека
Врачи подчеркивают, что хорошо контролируемые хронические заболевания, в том числе дыхательных путей (например, астма) или сердечно-сосудистые, не являются поводом не носить маску. Пациенты с легкой или умеренной формой хронического заболевания особенно подвержены риску заражения коронавирусом, поэтому для них польза от ношения маски будет самой большой.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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