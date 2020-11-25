Семейные врачи рассказали, кому нельзя или не следует носить маски

Использование маски запрещено, если речь идет о:

детях младше двух лет

людях, у которых уровень кислорода в крови падает при вдыхании обычного воздуха (пациенты с тяжелыми легочными и сердечными заболеваниями, нуждающиеся в домашнем лечении кислородом)

людях, которые не могут самостоятельно снять маску (парализованные, лежачие больные, без сознания, имеющие тяжелые психические расстройства)

Ситуации, когда маску можно не надевать

если речь идет о детях до 12 лет

во время беседы с человеком, имеющим недостаток слуха (в таком случае можно использовать прозрачный визир)

если снять маску просят с целью распознавания лица

в чрезвычайных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью человека

Врачи подчеркивают, что хорошо контролируемые хронические заболевания, в том числе дыхательных путей (например, астма) или сердечно-сосудистые, не являются поводом не носить маску. Пациенты с легкой или умеренной формой хронического заболевания особенно подвержены риску заражения коронавирусом, поэтому для них польза от ношения маски будет самой большой.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!