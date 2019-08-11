Семейные врачи недовольны: мы выдаем слишком много справок. Это ни к чему!

По словам члена правления союза Кармен Йоллер, зачастую бывает, что врач несколько лет не видел пациента, ничего не знает о его состоянии здоровья и вдруг должен подтверждать в виде справки то, чего подтвердить не может. Часть студентов говорит прямо, что учились и работали и не было времени на отдых и деканат отправил их к семейному. Другая часть утверждает, что страдают от депрессии или перевозбуждения. Случалось, что пациент жалуется на депрессию, но от предлагаемого врачом лечения отказывается. Ему нужна только справка. ”Но справка — это не только бумажка, это документ”, — отмечает Йоллер.

Представители университетов проблемы не признают. Они утверждают, что просто так никого к врачу не отправляют. Имеющих трудности учеников консультируют и объясняют, в каких случаях можно взять академический отпуск.

”Отдельная тема: нужно ли устанавливать требования о справке в столь многих областях жизни и тратить ресурсы врачей на составление справок”, — рассуждает в свете проблемы представитель Министерства социальных дел Хели Палусте. С этим согласна и Йоллер. Неужели человеку, который отсутствовал на работе три дня, действительно нужна справка? Если работник звонит врачу и тому приходится по телефону заверять факт болезни, то это по сути то же самое, если бы работник позвонил работодателю и объяснил ситуацию.

”Мы не должны решать все при помощи справок, — говорит Йоллер. — Это не заменит доверительных отношений между вузом и студентами”.