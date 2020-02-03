Семейные врачи хотят, чтобы пациенты не оформляли больничный за первые три дня болезни

Например, семейные врачи предлагают, чтобы пациенты могли не оформлять больничный за первые три дня болезни, а просто оставались дома по договоренности с работодателем.
Тогда бы сократилось число звонков, связанных с больничным, что значительно сократило бы нагрузку центров семейных врачей, а у работодателей было бы больше возможностей дисциплинировать своих работников.
Член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер в направленном руководителю Больничной кассы Райну Лаане обращении призывает, чтобы Больничная касса обсудила вопросы больничных листов с работодателями.
Как подтвердила Больничная касса, предложения семейных враче были кратко представлены работодателям. Центральный союз работодателей Эстонии сообщил, что еще не имеет конкретной точки зрения по этому вопросу.
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