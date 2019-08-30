Семейные пособия и пенсия по потере кормильца в сентябре будут выплачены несколькими частями

По словам руководителя производственной службы отдела возмещений Департамента социального страхования Катрин Майсте, в начале каждого учебного года департамент обрабатывает данные около 75 000 учащихся для выплаты семейных пособий посещающим школу детям в возрасте старше 16 лет и пенсии по потере кормильца учащимся в возрасте старше 18 лет. ”В основной части семейные пособия и пенсии по потере кормильца выплачиваются получателям в сентябре как обычно — в начале месяца, — подтвердила Майсте. — Семейные пособия мы выплачиваем шестого числа, пенсии по потере кормильца — пятого числа”. Тем учащимся, данные которых в начале месяца департамент в инфосистеме не увидит, пособия будут выплачены в сентябре при первой возможности после поступления данных, но не позднее чем к 21 сентября.

”Мы очень благодарны школам, которые активно идут навстречу нашим призывам и вводят данные учащихся старше 16 лет в Информационную систему образования при первой возможности. Так они помогают избежать задержки с платежами”, — добавила Майсте и напомнила, что в том случае, если ребёнок обучается за рубежом, данные о нём в системе EHIS не отражаются, поэтому в Департамент социального страхования следует ежегодно представлять справку об обучении ребёнка от учебного заведения.

Детское пособие выплачивается до достижения ребёнком 16 лет, в случае учёбы ребёнка — до достижения 19 лет. Если ребёнку исполняется 19 лет в текущем учебном году, детское пособие выплачивается до конца учебного года. Началом учебного года считается 1 сентября, концом — 31 августа (в выпускном классе гимназии — 30 июня).