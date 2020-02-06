Семейная судебная сага: солидный банковский счет 92-летней женщины безнадежно рассорил ее с родственниками

Маали* родилась в 1927 году. У нее нет ни мужа, ни детей. Зато у женщины множество родственников. Одновременно Маали принадлежит часть частного дома в Таллинне, содержание которой становится ей не по силам.

В конце концов Маали дарит свой дом родственникам Индреку и Сальме, которые позднее продают дом. Маали остается бездомной. Только Керсти согласна взять ее к себе. Керсти — супруга родственника Маали Маргуса.

В 2016 году тогда 89-летняя Маали посещает контору Swedbank в Таллинне. Там она подписывает бумагу, по которой передает полное право пользования своим банковским счетом Керсти. Два работника банка присутствуют при том, когда Маали объясняют, что означает передача права пользования банковским счетом.

Маали селится у Маргуса и Керсти в Харьюмаа. Она живет там в 2016–2017 годах. Но в какой-то момент сожительство больше не ладится, у Маали возникают разногласия с Маргусом. Так Маали переезжает в Южную Эстонию к Сальме, которой она приходится тетей.

Между тем с банковского счета Маали в Swedbank снято около 50 000 евро (сумма образовалась с продажи ее части дома и сбережений). Маали хотела бы вернуть эти деньги, но Керсти не платит, ссылаясь на заключенный между ними договор о пользовании банковским счетом и полную доверенность.