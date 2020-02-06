Семейная судебная сага: солидный банковский счет 92-летней женщины безнадежно рассорил ее с родственниками

Полиция в 2018 году возбуждает уголовное дело. В ходе следствия суд арестует на банковских счетах Керсти более 11 000 евро. На недвижимость Керсти накладывают судебную ипотеку в пользу Маали приблизительно на 40 000 евро.
Полиция четыре раза допрашивает Керсти. Маргуса допрашивают три раза. Оба отрицают любую вину. Керсти предлагает Маали компромисс и взаимный расчет, но пожилая дама не согласна.
Маали проводят тщательную экспертизу. В результате нее выясняется, что пожилая женщина не поддается влиянию других людей и находится в здравом уме.
Керсти сама подает иск против Маали, требуя от пожилой дамы оплатить расходы на содержание. На продолжающемся до сегодняшнего дня судебном процессе судья должен решить, насколько велики были расходы на содержание Маали в то время, когда она жила у Керсти и Маргуса.
Суд рассматривает в качестве доказательств прейскурант дома по уходу со сравнимым местоположением и условиями, а также связанные с Маали транспортные расходы и расходы на складирование ее вещей.
В августе 2019 года Пыхьяская окружная прокуратура отдает Керсти и Маргуса под суд. Супружескую пару средних лет обвиняют в неоднократном и крупном присвоении группой лиц, причем всю группу образуют они двое.
Помощник прокурора Кади Руус пишет в обвинении, что Керсти вместе с Маргусом перевела с банковского счета Маали без ведома и согласия пожилой женщины на свой счет и счет своего сына около 50 000 евро. После этого супружеская пара сняла большую часть суммы со своего банковского счета и использовала на свои нужды.
В случае признания виновными суд может назначить Керсти и Маргусу денежное наказание или до пяти лет тюремного заключения.
Адвокат Керсти и Маргуса Эрки Кергандберг оспаривает обвинение. Как использование банковского счета Маали могло быть незаконным, когда она сама дала на это разрешение? Защитник находит в обвинении и другие противоречия.
В сентябре судья Айме Ивансон возвращает обвинительный акт прокуратуре, поскольку его содержание невозможно понять. Судья требует у прокурора, что незаконность перевода денег следует понятно расписать.
Прокуратура переваривает ситуацию больше двух месяцев. В ноябре помощник прокурора Руус во второй раз отдает Керсти и Маргуса под суд. Текст обвинения один в один похож на тот, который суд однажды уже отклонил.
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