06.02.2020, 12:31

Семейная судебная сага: солидный банковский счет 92-летней женщины безнадежно рассорил ее с родственниками

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Тармо Вахтер
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Семейная судебная сага: солидный банковский счет 92-летней женщины безнадежно рассорил ее с родственниками
Foto: Shutterstock

Младшее поколение обобрало пожилого человека? Суд уже два раза отправлял непонятный материал обратно в прокуратуру, следствие продолжается, пишет Eesti Ekspress.

Маали* родилась в 1927 году. У нее нет ни мужа, ни детей. Зато у женщины множество родственников. Одновременно Маали принадлежит часть частного дома в Таллинне, содержание которой становится ей не по силам.

В конце концов Маали дарит свой дом родственникам Индреку и Сальме, которые позднее продают дом. Маали остается бездомной. Только Керсти согласна взять ее к себе. Керсти — супруга родственника Маали Маргуса.

В 2016 году тогда 89-летняя Маали посещает контору Swedbank в Таллинне. Там она подписывает бумагу, по которой передает полное право пользования своим банковским счетом Керсти. Два работника банка присутствуют при том, когда Маали объясняют, что означает передача права пользования банковским счетом.

Маали селится у Маргуса и Керсти в Харьюмаа. Она живет там в 2016–2017 годах. Но в какой-то момент сожительство больше не ладится, у Маали возникают разногласия с Маргусом. Так Маали переезжает в Южную Эстонию к Сальме, которой она приходится тетей.

Между тем с банковского счета Маали в Swedbank снято около 50 000 евро (сумма образовалась с продажи ее части дома и сбережений). Маали хотела бы вернуть эти деньги, но Керсти не платит, ссылаясь на заключенный между ними договор о пользовании банковским счетом и полную доверенность.

Полиция в 2018 году возбуждает уголовное дело. В ходе следствия суд арестует на банковских счетах Керсти более 11 000 евро. На недвижимость Керсти накладывают судебную ипотеку в пользу Маали приблизительно на 40 000 евро.

Полиция четыре раза допрашивает Керсти. Маргуса допрашивают три раза. Оба отрицают любую вину. Керсти предлагает Маали компромисс и взаимный расчет, но пожилая дама не согласна.

Маали проводят тщательную экспертизу. В результате нее выясняется, что пожилая женщина не поддается влиянию других людей и находится в здравом уме.

Керсти сама подает иск против Маали, требуя от пожилой дамы оплатить расходы на содержание. На продолжающемся до сегодняшнего дня судебном процессе судья должен решить, насколько велики были расходы на содержание Маали в то время, когда она жила у Керсти и Маргуса.

Суд рассматривает в качестве доказательств прейскурант дома по уходу со сравнимым местоположением и условиями, а также связанные с Маали транспортные расходы и расходы на складирование ее вещей.

В августе 2019 года Пыхьяская окружная прокуратура отдает Керсти и Маргуса под суд. Супружескую пару средних лет обвиняют в неоднократном и крупном присвоении группой лиц, причем всю группу образуют они двое.

Помощник прокурора Кади Руус пишет в обвинении, что Керсти вместе с Маргусом перевела с банковского счета Маали без ведома и согласия пожилой женщины на свой счет и счет своего сына около 50 000 евро. После этого супружеская пара сняла большую часть суммы со своего банковского счета и использовала на свои нужды.

В случае признания виновными суд может назначить Керсти и Маргусу денежное наказание или до пяти лет тюремного заключения.

Адвокат Керсти и Маргуса Эрки Кергандберг оспаривает обвинение. Как использование банковского счета Маали могло быть незаконным, когда она сама дала на это разрешение? Защитник находит в обвинении и другие противоречия.

В сентябре судья Айме Ивансон возвращает обвинительный акт прокуратуре, поскольку его содержание невозможно понять. Судья требует у прокурора, что незаконность перевода денег следует понятно расписать.

Прокуратура переваривает ситуацию больше двух месяцев. В ноябре помощник прокурора Руус во второй раз отдает Керсти и Маргуса под суд. Текст обвинения один в один похож на тот, который суд однажды уже отклонил.

В декабре 2019 года судья Ивансон снова рассматривает дело. Она находит, что и теперь прокуратура не смогла понятно обосновать, как Керсти нарушила закон, используя банковский счет Маали.

С Маргусом история еще нелепее. Прокуратура обвинила мужчину в присвоении доверенного ему имущества Маали. Но из обвинения не выясняется, когда и как Маали вообще доверила Маргусу свое имущество.

К тому же Маргуса обвиняют в точно таких же банковских сделках, как Керсти. По оценке судьи, такое обвинение невозможно, потому что два человека не могут в один и тот же момент времени в одном и том же месте реально совершать в точности одну и ту же банковскую операцию.

В итоге судья снова возвращает все обвинение прокуратуре.

Затем судья прекращает возбужденное в отношении Маргуса уголовное дело. Составленный на прошлой неделе документ подписывает окружной прокурор Наталья Вестер.

Опираясь на закон, прокуратура не обосновывает ни в полслова, почему Маргуса еще вчера можно было считать подозреваемым, а сегодня уже нет. Но это и трудно объяснить с точки зрения здравого смысла.

В отношении Керсти следствие продолжается.

*Имена Маали, Маргуса, Керсти, Сальме и Индрека изменены.

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