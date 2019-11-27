Семь вызовов скорой за пару часов! Столичные власти принимают меры: бесплатно раздают гранитную крошку

Тротуары, уход за которыми обеспечивает город, посыпаны гранитной крошкой, на второстепенных дорогах в районах города на опасных участках были приняты меры по борьбе с гололедицей, однако на некоторых улицах по-прежнему может быть скользко. Особенно скользко на тротуарах, за которыми должны ухаживать владельцы недвижимости, на большей части таких дорожек все еще очень скользко. Муниципальная полиция постоянно контролирует ситуацию, напоминая владельцам недвижимости об их обязанности заботиться о безопасности тротуаров.

По данным Таллиннской скорой помощи к 9 часам утра поступило семь вызовов по причине травм, полученных на скользких улицах. По прогнозу температура воздуха будет плюсовой, пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. Поэтому на замерзших улицах по-прежнему может быть скользко, на завтра синоптики обещают до 6 градусов тепла.

Таллиннские районные управы раздают бесплатную гранитную крошку всем владельцам недвижимости и квартирным товариществам, минимальное количество крошки – 25 кг, более точную информацию можно получить в районной управе. В соответствии с действующим в Таллинне предписанием, владелец недвижимости или строения должен обеспечить уход за прилегающим тротуаром, расположенным между зданием и проезжей частью. Для борьбы с гололедицей следует использовать рассыпной материал диаметром 2-6 мм. Запрещено использовать золу или хлориды.