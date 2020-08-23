Семь минут без пульса: эстонский врач после пробежки упал замертво. Проезжавшая мимо женщина вернула его к жизни

”Почему со мной получилось по-другому?”, — задает он вопрос. И не из праздного любопытства: ”Для медицины это очень важная информация. Если бы я сейчас был никому не нужным пациентом дома по уходу, то говорить было бы не о чем. Но этого нет”, — рассуждает он.

2 января этого года, во второй половине дня, Сомма пришел домой с работы, переоделся и отправился на пробежку, после которой ему неожиданно стало плохо. Никаких проблем со здоровьем раньше у Сомма было, оздоровительной пробежкой он занимался десять лет, придерживается здорового образа жизни.

Мужчина упал прямо возле своего дома и один из соседей сразу же вызвал скорую. На помощь Сомма поспешила проезжавшая мимо на машине женщина (Эвелин Отс). Сначала она судорожно стала вспомнить то, чему ее 20 лет назад учили на курсах оказания первой помощи, но поняла, что надо действовать быстро. ”Я не понимала, как в таком положении (Сомма лежал на боку) и в полутьме проверить дыхание. Затем стало ясно, что он не подает признаков жизни”, — рассказывает Отс. Женщина начала делать массаж сердца, одновременно находясь на связи с центром тревоги, диспетчер которого говорил что делать.

”Это очень помогло. Инструкции центра тревоги и даже тональность звонка в такой ситуации играют большую роль. Особенно я благодарна за то, что диспетчер отсчитывал ритм и помог мне поддерживать правильный темп массажа”, — рассказывает женщина.

Скорая прибыла на место примерно за десять минут. К этому моменту Сомма уже благодаря Отс дышал, и дальнейшими реанимационными мероприятиями занялись уже врачи.

Отс отправилась домой, но случившееся не давало ей покоя. Она попыталась узнать о состоянии мужчины, но, исходя из защиты личных данных, ей в информации отказывали. Женщина считает, что в таких случаях следует уделять внимание и психологическому состоянию человека, который занимался оживлением, и что было бы гуманно хотя просто сообщить, жив человек или нет. ”Это не нездоровый интерес, а просто человеческое желание узнать, чтобы, что называется, закрыть для себя эту тему”, — поясняет она.