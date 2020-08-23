23.08.2020, 19:17

Семь минут без пульса: эстонский врач после пробежки упал замертво. Проезжавшая мимо женщина вернула его к жизни


Кирсти Вайнкюла
EST
Семь минут без пульса: эстонский врач после пробежки упал замертво. Проезжавшая мимо женщина вернула его к жизни
IME LÄBI ELUS: Doktor Neeme Somma, kes on 32 aastat võidelnud teiste elude eest, oli nüüd ise patsient, kelle elu eest arstid võitlesid.Foto: Tiit Blaat

Неэме Сомма (56), 32 года проработавший анестезиологом, знает, что согласно официальной медицине его уже восемь месяцев как не должно было быть среди живых. Также он знает, что если мозг и другие органы в течение пяти минут не получают кислород, то это наносит организму столь сильный удар, что человек на всю жизнь оказывается прикован к постели. Однако доктор Сомма не только не прикован к постели, но и ходит на работу и тренировки, пишет Eesti Ekspress.

”Почему со мной получилось по-другому?”, — задает он вопрос. И не из праздного любопытства: ”Для медицины это очень важная информация. Если бы я сейчас был никому не нужным пациентом дома по уходу, то говорить было бы не о чем. Но этого нет”, — рассуждает он.

2 января этого года, во второй половине дня, Сомма пришел домой с работы, переоделся и отправился на пробежку, после которой ему неожиданно стало плохо. Никаких проблем со здоровьем раньше у Сомма было, оздоровительной пробежкой он занимался десять лет, придерживается здорового образа жизни.

Мужчина упал прямо возле своего дома и один из соседей сразу же вызвал скорую. На помощь Сомма поспешила проезжавшая мимо на машине женщина (Эвелин Отс). Сначала она судорожно стала вспомнить то, чему ее 20 лет назад учили на курсах оказания первой помощи, но поняла, что надо действовать быстро. ”Я не понимала, как в таком положении (Сомма лежал на боку) и в полутьме проверить дыхание. Затем стало ясно, что он не подает признаков жизни”, — рассказывает Отс. Женщина начала делать массаж сердца, одновременно находясь на связи с центром тревоги, диспетчер которого говорил что делать.

”Это очень помогло. Инструкции центра тревоги и даже тональность звонка в такой ситуации играют большую роль. Особенно я благодарна за то, что диспетчер отсчитывал ритм и помог мне поддерживать правильный темп массажа”, — рассказывает женщина.

Скорая прибыла на место примерно за десять минут. К этому моменту Сомма уже благодаря Отс дышал, и дальнейшими реанимационными мероприятиями занялись уже врачи.

Отс отправилась домой, но случившееся не давало ей покоя. Она попыталась узнать о состоянии мужчины, но, исходя из защиты личных данных, ей в информации отказывали. Женщина считает, что в таких случаях следует уделять внимание и психологическому состоянию человека, который занимался оживлением, и что было бы гуманно хотя просто сообщить, жив человек или нет. ”Это не нездоровый интерес, а просто человеческое желание узнать, чтобы, что называется, закрыть для себя эту тему”, — поясняет она.

В это время никто еще не знал, сколько именно времени Сомма пролежал безжизненным на земле. Через 25 минут после прибытия скорой врач восстановил сердечный ритм и пациента отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу. Через неделю он пришел в сознание.

Врачи диагностировали у Сомма кардиогенный шок. Выяснилось, что из-за холестерина и жира коронарные сосуды стали практически непроходимыми. Но, что самое удивительное, при помощи наручных часов с функцией измерения пульса, которые находились на руке Сомма во время пробежки, удалось установить, что пульс у него отсутствовал в течение семи минут. Если сравнить время звонка в Центр тревоги и время прибытия скорой, то можно увидеть, что пульс восстановился после того, как Отс начала проводить реанимационные мероприятия.

”К тому моменту, как Эвелин стала меня оживлять, я уже семь минут был мертв. Когда я как врач сморю на эти цифры, то понимаю, что этот человек должен был умереть”, — говорит Сомма.

После массажа сердца у Сомма оказалось сломано шесть ребер, но это нормально, поскольку иным способом до сердца и не добраться.
Сомма провел две недели в отделении интенсивной терапии. Он потерял 15 килограмм и принимал пищу с посторонней помощью. Поскольку сердце оставалось слабым и была опасность нового инфаркта, было решено провести операцию и заменить закупоренные сосуды новыми (с рук и ног).

Отс тем временем не давала покоя судьба мужчины, которого ей пришлось оживлять. И неожиданно в день святого Валентина она увидела в городе автомобиль, который стоял 2 января у дома, возле которого все произошло, поехала за ним, а когда он остановился, то спросила у находившейся за рулем женщины (спутницы жизни Сомма), знает ли она что-либо об этом инциденте. Так Отс узнала, что мужчина жив.
Восстановление Сомма после болезни и операции было столь успешным, что уже 1 апреля он вышел на службу. Сначала работал из дома, но 1 мая вернулся в больницу.

”Врачи считают, что меня спасло две вещи — прохладная погода и предварительная пробежка. Кровоснабжение было хорошим, капилляры открыты, ткани снабжены кровью и обогащенным кислородом, в связи с чем я легче перенес недостаток кислорода”, — говорит Сомма.

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