Семь детей заразились в лагере норовирусом

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Foto on illustreeriv. Foto: Priit Simson

В пятницу вечером Департамент здоровья получил сообщение о том, что заболели семь детей, находившиеся в лагере в Харьюмаа. Полученные сегодня результаты обследования показали, что дети заразились вирусом Норуолка, норовирусом.