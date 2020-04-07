07.04.2020, 12:15

Сельскому хозяйству нужны работники. Но украинцев государство не дает, а эстонцы не идут сами

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Йоозеп Тикс
EST 1
Сельскому хозяйству нужны работники. Но украинцев государство не дает, а эстонцы не идут сами
Jaagumäe talu peremees Tarmo Timmi ütleb, et ukrainlaste väljasaatmine on mõistusevastane, sest kohalike inimestega töid ära teha ei saa.Foto: Argo Ingver

Правительство, ссылаясь на коронакризис, хочет отправить иностранных работников восвояси. Сельские жители называют этот план глупым, пишет Eesti Päevaleht.

Поскольку эстонцы так быстро переключиться на сельскохозяйственные работы не смогут, то работать будет просто некому и осенью земледельцы останутся без урожая. Решение нужно принимать быстро, ведь в некоторых хозяйствах до начала работ остались считанные дни.

Занимающаяся выращиванием клубники Хелен Каскема говорит, что к ним первые рабочие из Украины должны были приехать 9 апреля. Посевные работы нужно проводить именно сейчас. Несколько дней назад ей позвонили и предложили в качестве работника семилетнего ребенка. К счастью, в итоге она нашла человека через фирму по аренде рабочей силы. Однако, расходы будут большие. ”Нужно иметь в виду, что расходы будут большие. Это снижение акцизов на топливо особо не помогает”, — говорит она.

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Хозяин одного из самых крупных сельскохозяйственных производств Южной Эстонии Тармо Тимм согласен, что план Хельме не поддается никакой логике. ”Как кому-то вообще в голову могла прийти такая мысль?” — вопрошает он. У Тимма на хуторе работает шесть украинцев, срок разрешений на работу которых скоро истечет. Они окажутся в ситуации, когда домой они уехать не могут, но и работать на хуторе тоже.

Недовольство сельскохозяйственников разделяет парламентская комиссия по сельской жизни.

”Я не вижу причин, по которым нужно еще больше осложнять и без того нелегкое положение земледельцев”, — говорит член комиссии и бывший министр сельского хозяйства Ивари Падар.

Иностранных рабочих, которые должны будут уехать, сейчас в Эстонии около четырехсот. Кажется не такой уж большой цифрой, но глава сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус говорит, что все серьезно. ”Зависит ли наша пищевая безопасность от нескольких сотен иностранных рабочих? Сейчас треть всех дойщиков в стране — из Украины. Так что, конечно, зависит! От одного дойщика зависит многое”, — говорит он.

Глава центрального союза работодателей Арто Аас отмечает, что спрос на иностранных специалистов велик также в строительном секторе и обрабатывающей промышленности. Союз тоже считает, что государство должно быть более гибким в вопросе иностранной рабочей силы.

Могут ли эстонцы заполнить эти места? По словам Тимма, местные могут приезжать на подмогу несколько раз в неделю, но ежедневно с раннего утра до позднего вечера работать не будут. Также они не согласны переезжать из города в общежитие при хуторе. В сельском хозяйстве многое зависит от погоды: если солнца нет, то и не работаешь.

”Украинца ты можешь через два часа, когда погода улучшится, вызвать обратно на поле. А эстонца….Если он уже отправился домой, то там и останется”. Сырмус добавляет, что еще одним преимуществом украинцев является то, что очень часто они возвращаются на это же место, то есть работодателям не приходится обучать новых людей.

Он утверждает, что плохие перспективы и закрытые границы вскоре начнут оказывать влияние на всю Эстонию. ””Мы экспортирует 40% овощей и 90% фруктов и ягод. Проблемы с рабочей силой испытывают и наши крупные торговые партнеры, например, Польша и Испания. Если они не успеют посеять и собрать урожай, то цены на их продукцию вырастут”.

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