Сельскому хозяйству нужны работники. Но украинцев государство не дает, а эстонцы не идут сами

Поскольку эстонцы так быстро переключиться на сельскохозяйственные работы не смогут, то работать будет просто некому и осенью земледельцы останутся без урожая. Решение нужно принимать быстро, ведь в некоторых хозяйствах до начала работ остались считанные дни.

Занимающаяся выращиванием клубники Хелен Каскема говорит, что к ним первые рабочие из Украины должны были приехать 9 апреля. Посевные работы нужно проводить именно сейчас. Несколько дней назад ей позвонили и предложили в качестве работника семилетнего ребенка. К счастью, в итоге она нашла человека через фирму по аренде рабочей силы. Однако, расходы будут большие. ”Нужно иметь в виду, что расходы будут большие. Это снижение акцизов на топливо особо не помогает”, — говорит она.

Хозяин одного из самых крупных сельскохозяйственных производств Южной Эстонии Тармо Тимм согласен, что план Хельме не поддается никакой логике. ”Как кому-то вообще в голову могла прийти такая мысль?” — вопрошает он. У Тимма на хуторе работает шесть украинцев, срок разрешений на работу которых скоро истечет. Они окажутся в ситуации, когда домой они уехать не могут, но и работать на хуторе тоже.

Недовольство сельскохозяйственников разделяет парламентская комиссия по сельской жизни.

”Я не вижу причин, по которым нужно еще больше осложнять и без того нелегкое положение земледельцев”, — говорит член комиссии и бывший министр сельского хозяйства Ивари Падар.

Иностранных рабочих, которые должны будут уехать, сейчас в Эстонии около четырехсот. Кажется не такой уж большой цифрой, но глава сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус говорит, что все серьезно. ”Зависит ли наша пищевая безопасность от нескольких сотен иностранных рабочих? Сейчас треть всех дойщиков в стране — из Украины. Так что, конечно, зависит! От одного дойщика зависит многое”, — говорит он.

Глава центрального союза работодателей Арто Аас отмечает, что спрос на иностранных специалистов велик также в строительном секторе и обрабатывающей промышленности. Союз тоже считает, что государство должно быть более гибким в вопросе иностранной рабочей силы.