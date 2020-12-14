Секретный пакт центристов и оппозиции: референдум о браке заблокируют общими усилиями

Вроде бы все фракции Рийгикогу считают, что с представленным тремя партиями правящей коалиции законопроектом сегодня ничего плохого не случится. Оппозиция выступит против проекта, Рийгикогу проголосует, и хотя несколько членов партии Isamaa примкнут к противникам, коалиция в итоге одержит верх. Проект позволит двигаться дальше по организации проведения 18 апреля референдума по определению (дефиниции) брака. Из Рийгикогу приходит информация, что попытка оппозиции сорвать референдум провалилась. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Есть знаки того, что не всё так однозначно, и Центристкая партия (ЦП) постепенно нашла взамимопонимание с оппозиционными реформистами и социал-демократами в том, чтобы предпринять параллельные шаги для недопущения проведения референдума.

"Референдум о браке - дело хороших времён. Когда у людей удовлетворены все другие потребности, то можно было бы позволить это обсуждение. Но у нас сейчас крайне серьезный коронакризис, и народ не простит, когда вместо настоящих проблем занимаются псевдовопросами", - объяснил один из членов ЦП. По его словам, в партии испытывают большую озабоченность идущими вокруг референдума спорами.

Партия реформ и социал-демократы давно высказываются против референдума. Но несмотря на то, что центристов связывает коалиционный договор, сейчас в их рядах есть понимание, что идея проведения референдума - не очень удачная. Она раскалывает не только общество, и и саму партию, поскольку эту идею поддерживают не все. Прозвучало мнение, что поддержка партией референдума не лучшим образом выставляет депутатов от ЦП в Европейском парламенте. Сейчас существует обоснованное предположение, что между центристами и оппозицией заключено секретное соглашение о блокировании проведения референдума. При этом, конечно, основная работа возлагается на оппозицию.

Дело для инициаторов референдума осложняется еще и тем, что реформисты и социал-демократы намерены после первого чтения представить к законопроекту о референдуме тысячи поправок, рассмотрение которых может на месяцы затруднить работу Рийгикогу. Есть вариант, при котором возможно обращение оппозиции по процедурным вопросам в Государственный суд. А время не ждет: закон требует, чтобы решение о референдуме (в третьем чтении) было принято за три месяца до дня голосования, то есть не позднее, чем 18 января.