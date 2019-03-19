Секретные документы Сил обороны оказались в публичном доступе из-за ошибки работников

”Расследование, связанное с регистром документов Сил обороны находится в своей финальной фазе. Инспекция установила, что утечка данных произошла в результате человеческого фактора”, — сказала Delfi пресс-секретарь инспекции Сигне Хейберг.

Регистр документов Сил обороны Saurus и сейчас является закрытым. ”Регистр документов будет закрыт как минимум до конца расследования Инспекции по защите данных. Решение об открытии Силы обороны смогут принять после оценки всех факторов”, — сказал пресс-секретарь генштаба Сил обороны лейтенант Таави Лаасик.

Он отметил, что к настоящему моменту проверены все внесенные в регистр документы, а также упорядочены правила загрузки документов в регистр.